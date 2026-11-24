Bei Bauer sucht Frau wird das Frühstück plötzlich zur echten Mutprobe: Milchviehhalter Bernhard muss seinen drei Hofdamen am Morgen etwas gestehen. Mit 52 Jahren hat der Landwirt noch nie selbst einen Kaffee gekocht, wie er in der RTL-Sendung verrät. Dabei hatte er die Arbeit mit seinen Kühen und sogar die Begrüßung von gleich drei Kandidatinnen zuvor ohne Probleme gemeistert. Doch der Wunsch der Frauen nach einer Tasse Kaffee bringt den Bauern sichtlich ins Schwitzen. Er selbst trinkt morgens offenbar lieber Wasser und Kakao. Eine eigene Kaffeemaschine besitzt er deshalb gar nicht. Also macht er sich im Haus seiner Mutter auf die Suche nach einem Gerät, Filtern und Kaffeepulver. "Mein erstes Mal – mal schauen. Wir haben überhaupt keine Kaffeemaschine. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Kaffee gemacht", gibt er offen zu.

Doch selbst als alle nötigen Utensilien bereitstehen, ist die Sache für Bernhard noch lange nicht erledigt. Schon an der Bedienung des Geräts scheitert er zunächst: "Ich weiß nicht einmal, wie man die Maschine einschaltet", gesteht der Bauer vor der Kamera. Dabei wartet zumindest eine seiner Hofdamen schon ungeduldig auf ihren Kaffee. "Ich brauche einen Kaffee, ganz dringend. Sonst komme ich überhaupt nicht in den Tag", stellt Karin klar. Bernhard lässt sich davon nicht entmutigen und tastet sich Schritt für Schritt an seine erste Kaffeezubereitung heran. Zu seiner Ausbeute aus dem Elternhaus erklärt er: "Ich hab mir mal bei der Mutter ein bisserl was abgeholt." Wie die Kaffee-Premiere ausgeht, können Zuschauer bei "Bauer sucht Frau" verfolgen. Die Kuppelshow läuft montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL. Die jeweils nächste Folge steht vorab bei RTL+ bereit.

Hofdame Monika verfolgt Bernhards Premiere in der Küche ganz genau. Ihr Urteil fällt ehrlich aus: "Der Bernhard ist in der Küche ziemlich unbeholfen, so wie es ausschaut." Ein Grund, sich von dem Landwirt abzuwenden, ist seine fehlende Erfahrung mit der Kaffeemaschine für sie aber nicht. Im Gegenteil: Monika bietet ihm sogar ihre Hilfe an. "Aber mich würde das nicht stören. Ich würde ihm da schon helfen, wenn er will", betont sie in der Sendung. Hinter Bernhards Teilnahme an der Kuppelshow steckt eine bewegende Geschichte. Der Milchviehhalter hat seine Partnerin verloren und wagt nun bei "Bauer sucht Frau" einen Neuanfang. Er hofft darauf, in der Sendung eine zweite große Liebe zu finden. Ob eine seiner drei Hofdamen künftig gemeinsam mit ihm am Frühstückstisch sitzen wird, muss sich in den kommenden Folgen zeigen.

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RTL / Stefan Gregorowius Bernhard von "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL Bernhard und seine Hofdamen, "Bauer sucht Frau", 2026

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