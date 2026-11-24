Annika Mangold (36) spricht offen darüber, wie unsicher sie sich anfangs in ihrer neuen Rolle als Mutter fühlte. In mehreren Instagram-Storys gewährte der Social-Media-Star jetzt einen ehrlichen Einblick in die erste Zeit mit ihrem kleinen Sohn. Da Annika vor seiner Geburt keinerlei Erfahrung mit Babys hatte, traute sie sich zunächst nicht einmal eine Runde allein mit ihm zu: "Am Anfang hatte ich sogar Schiss, mit ihm allein spazieren zu gehen", gestand sie ihren Followern. Bevor sie mit dem Kinderwagen das Haus verließ, stellte sie sich bereits vor, was alles passieren könnte. Zum Beispiel, dass ihr Kind plötzlich losschreit und sie es nicht beruhigen kann. Mit der Zeit hat sich aber vieles verändert und heute fühle sie sich im Umgang mit dem Kleinen deutlich sicherer.

Ihre ersten Spaziergänge führten Annika lediglich kurz um den Block. Danach wurden die Runden nach und nach länger. Dabei habe sie gemerkt, dass sie auch zurechtkommt, wenn ihr Sohn weint oder etwas nicht nach Plan läuft. Anderen verunsicherten Eltern rät sie deshalb: "Einfach klein anfangen und immer steigern." Bei größeren Herausforderungen kann sie sich auf die Unterstützung des Kindsvaters, Andrej Mangold (39), verlassen. Den ersten Flug hätte sie allein wohl noch nicht gewagt. Inzwischen würde sie sich aber selbst das zutrauen. Auch auf Reisen sei ihr Sohn unkompliziert: Solange Mama oder Papa ihn beim Einschlafen begleiten, schlafe er zu Hause genauso gut wie im Hotel. Tagsüber schlafe er sogar bei Geräuschen fest im Kinderwagen. Abends bestellen die Eltern oft Essen, damit der Kleine früh und in Ruhe in seinem Bett schlafen kann. Annikas und Andrejs Sohn ist inzwischen rund drei Monate alt.

Zu diesem kleinen Meilenstein blickte der Socialmediastar zuletzt in einem emotionalen Instagram-Reel auf die ersten gemeinsamen Wochen zurück. Mit 13 Wochen lachte der Kleine demnach zum ersten Mal richtig laut. Mittlerweile lächelt er seine Eltern ganz bewusst an und reagiert deutlich, sobald er ihre Stimmen hört. Diese wachsende Vertrautheit macht sich auch im Alltag bemerkbar: Annika erklärte, ihren Sohn inzwischen so gut zu kennen, dass sie meistens einschätzen könne, was ihm fehlt, wenn er meckert. In ihrer jüngsten Story nahm die frischgebackene Mama ihre Follower außerdem mit in die abendliche Routine und zeigte, was er zum Schlafen trägt. Sein Gesicht zeigt Annika dabei nicht, sie verdeckt es mit einem Emoji.

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Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Juli 2025

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Instagram / anniju__ Annika Jung im April 2025

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