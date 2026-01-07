Dieser Streich brachte Ethan Hawkes Karriere fast zu Fall

Ethan Hawke (55) hat in der "Late Show" mit Stephen Colbert (61) eine Jugendstory ausgepackt, die es in sich hat: Zusammen mit River Phoenix (†23) schnappte sich der damalige Teenager nach den Dreharbeiten zu "Explorers" das Motorrad von Rivers Vater – ohne Erlaubnis. Der Ausflug endete heftig. "Das Motorrad war okay, aber mein Fuß war gebrochen", erzählte Ethan lachend im Studio. Passiert ist das Ganze Mitte der 80er in Kalifornien, kurz nach den gemeinsamen Set-Tagen, als Ethan bei River übernachtete. Zum Arzt ging er nicht sofort, sondern hielt die Nacht durch – ausgerechnet, um River vor Ärger zu bewahren.

Denn, so erinnerte sich der Schauspieler: "River sagte, 'Ethan, mein Vater darf nicht wissen, dass wir gefahren sind'", berichtete Ethan in der Show. Also biss er die Zähne zusammen, humpelte durch die Küche und klagte nur: "Mein Fuß bringt mich um!", wie er schilderte. Erst am nächsten Morgen, zurück bei seiner Mutter, fuhr er ins Krankenhaus. Die Quittung folgte am Set: Die Produktion von "Explorers" musste pausieren, bis der Youngstar wieder drehen konnte. "Es war ein Albtraum", sagte Ethan über den unfreiwilligen Stillstand, wie Entertainment Weekly berichtet. Für die Crew hieß das: Drehstopp, Umbauten, Warten – alles wegen eines heimlichen nächtlichen Ausritts, der kaum schiefgehen, dann aber richtig wehtun sollte.

Die Geschichte ist auch eine Erinnerung an die enge Freundschaft der beiden Jungschauspieler. Ethan lernte River 1985 am Set kennen, und die beiden tauschten alles, was Teenager wichtig finden: Bücher, Musik, Weltbilder. "Er hatte nie ein Buch gelesen. Ich gab ihm 'Der Fänger im Roggen'. Ich hatte nie Punk gehört, und er gab mir Kassetten", erzählte Ethan laut The Hollywood Reporter jüngst, als er in Palm Springs geehrt wurde. Er erinnerte sich auch an Rivers Akribie: Der Freund probte auf dem Hotelparkplatz verschiedene Gangarten für eine Rolle – ein Anblick, der Ethan prägte. "Er wird immer ein Teil von mir sein", sagte der Schauspieler über River, der 1993 mit 23 Jahren starb. Die nächtliche Motorradpanne blieb so nicht nur eine Narbe am Fuß, sondern auch eine, die an eine besondere Zeit mit einem besonderen Menschen erinnert.

Ethan Hawke beim Sundance Film Festival, 2020

United Archives GmbH/ Action Press River Phoenix, Schauspieler

Getty Images Ethan Hawke bei einer Veranstaltung in New York, 2018