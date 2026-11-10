Ethan Hawkes Sohn schnappt sich Hauptrolle neben Oscarstar

Für Levon Hawke (24) steht der nächste große Schritt in Hollywood an: Der Sohn der Hollywoodgiganten Ethan Hawke (56) und Uma Thurman (56) übernimmt erstmals eine alleinige Kinohauptrolle. Für das Indiedrama "Twenty-Seven" steht er dabei mit niemand Geringerem als Oscarpreisträger Anthony Hopkins (88) vor der Kamera. Die Dreharbeiten zu dem von Gregory Caruso geschriebenen und inszenierten Film laufen derzeit in Los Angeles. Wann der Film jedoch genau in die Kinos kommt, ist noch unbekannt. In der Story spielt Levon einen 27 Jahre alten, ambitionierten Drehbuchautor, der in der Filmbranche auf seinen großen Durchbruch hofft. Zeitgleich muss er seine persönlichen Beziehungen und sein Leben mit einer Zwangsstörung miteinander vereinbaren. Hollywoodlegende Anthony verkörpert dabei den 80-jährigen Mentor und engen Freund des jungen Autors. Auch diese Figur hat mit einer schweren gesundheitlichen Herausforderung zu kämpfen: Sie ist an Parkinson erkrankt.

Den Kern der Handlung fasste der Regisseur im Gespräch mit Variety so zusammen: "Im Grunde geht es in 'Twenty-Seven' um die Unsicherheit des Erwachsenwerdens, das Gefühl, zwischen dem aktuellen Standpunkt und dem ersehnten Ziel festzustecken, und um die Menschen, die einem helfen, seinen Weg zu finden." Für die Rolle des Mentors hatte Gregory von Anfang an Anthony im Blick. "Ich schrieb diese Figur in der Hoffnung, dass jemand wie Anthony Hopkins sie spielen würde. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es tatsächlich Anthony Hopkins sein würde", schwärmte der Regisseur. Auch vom Zusammenspiel seiner beiden Hauptdarsteller zeigt er sich begeistert. Für Levon folgt die Hauptrolle auf Auftritte in "The Crowded Room", "Wildcat", "Blink Twice", "The Thicket", "Marty Supreme" und zuletzt "Girls Like Girls".

Levon kommt aus einer Schauspielerfamilie. Er stammt aus der früheren Ehe von Ethan und Uma. Auch seine ältere Schwester Maya Hawke (28) ist in Hollywood erfolgreich und wurde unter anderem durch die Serie Stranger Things bekannt. Für "Wildcat" standen die Geschwister bereits gemeinsam vor der Kamera, zudem arbeiteten sie musikalisch zusammen. Wie eng ihr Verhältnis ist, machte Levon einst gegenüber Us Weekly deutlich: "Sie ist meine beste Freundin auf der ganzen Welt. Wir verbringen 90 Prozent jedes Tages miteinander am Telefon." Aber nicht nur beruflich gab es in Levons Familie große Momente. Seine Schwester Maya hatte am Valentinstag in New York den Musiker Christian Lee Hutson geheiratet. Wie sehr Vater Ethan die Hochzeit bewegt hatte, verriet er später bei der Time-100-Gala 2026 gegenüber Page Six.

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Sebastian Artz/Getty Images Ethan Hawke und Uma Thurman 2002

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Levon Hawke und Anthony Hopkins

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