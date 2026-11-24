Trymacs (32) hat verraten, wie viel Geld ihm sein erster Livestream zu "GTA 6" eingebracht hat. Nur kurz nach der Veröffentlichung des lang erwarteten Videospiels startete der Social-Media-Star auf Twitch durch und zog dabei ein riesiges Publikum an: Etwa 60.000 Zuschauer verfolgten seine Gaming-Session gleichzeitig live. Wie der Streamer selbst berichtete, spülte ihm diese eine Übertragung beachtliche 20.700 Dollar (umgerechnet 18.873 Euro) in die Kasse – eine Summe, die ausschließlich durch die finanzielle Unterstützung seiner Community zusammenkam. Dazu zählen Spenden, Abonnements und sogenannte Bits, eine virtuelle Währung auf Twitch, mit der Zuschauer ihre Lieblingsstreamer unterstützen können. Eine große Ankündigung machte Trymacs aus seinem Verdienst allerdings nicht. Den Betrag erwähnte er ganz nebenbei während eines laufenden Streams.

Dabei wäre finanziell sogar noch deutlich mehr drin gewesen, denn Werbeeinnahmen tauchen in den 20.700 Dollar (umgerechnet 18.873 Euro) gar nicht erst auf. Wie Trymacs verriet, schaltete er die Werbung während seines "GTA 6"-Streams komplett ab und ließ sich damit ganz bewusst zusätzliche Einnahmen von Twitch entgehen. Das Ende der Fahnenstange ist mit dem genannten Betrag dennoch nicht erreicht: Für die Übertragung fließt zudem Geld von einem Sponsor, das in dieser Rechnung noch außen vor bleibt. Wie viel Geld der Streamer von seinem Werbepartner erhält, bleibt allerdings ein Geheimnis. Eine vertragliche Vereinbarung verbietet es ihm, die Höhe dieser Zahlung öffentlich zu machen. "Partner darf ich nicht sagen…", stellte Trymacs in seinem Twitchstream klar. Eine genaue Gesamtsumme seiner Einnahmen nannte der Contentcreator also nicht.

Hinter dem Pseudonym Trymacs verbirgt sich Maximilian Alexander Curt Stemmler. Mit seinem offenen Einblick in die Finanzen ist er Medienberichten zufolge der erste deutsche Twitch-Streamer, der transparent gemacht hat, welche Einnahmen ihm sein allererster "GTA 6"-Livestream bescherte. Der Hype um das neue Spiel, für das Trymacs sogar den Geburtstag seiner Frau links liegen ließ, war zum Start enorm und sorgte auf der Plattform für außergewöhnlich hohe Zuschauerzahlen. Rund acht Millionen Menschen sollen zeitgleich Streams zu "GTA 6" auf Twitch verfolgt haben. Zahlreiche Content-Creator konnten durch die Veröffentlichung ihre Reichweite deutlich steigern. Auch Trymacs profitierte bei seiner Übertragung von dem riesigen Interesse an dem Spiel.

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Imago Streamer Trymacs beim Joyn-Live-Event "Der große Kick" in der Lanxess-Arena, Köln, 29.12.2022

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Trymacs Trymacs im Oktober 2026

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