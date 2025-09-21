Isabel ist Motsi Mabuses Vertretung bei "Let's Dance"-Tour

Die große Let's Dance-Tour 2025 steht in den Startlöchern, und auch dieses Jahr wird Isabel Edvardsson (43) für ausgewählte Termine dabei sein. Die Profitänzerin übernimmt erneut die Rolle der Vertretungsjurorin für Motsi Mabuse (44), wenn diese verhindert ist. Isabel, die ihre Freude über diese Aufgabe kaum verbergen kann, wird neben den etablierten Jurygrößen Joachim Llambi (61) und Jorge González (58) Platz nehmen. "Es wird wieder absolut bombastisch. Joachim Llambi, Jorge und ich, wir sind mittlerweile ganz gut eingespielt", erklärte sie begeistert in einem Clip von RTL. Startschuss für die Tour ist Anfang November, und die Fans dürfen sich auf spektakuläre Tänze in Arenen quer durch Deutschland freuen.

Die 43-Jährige, die 2014 gemeinsam mit Alexander Klaws (42) den begehrten Titel "Dancing Star" holte, ist der Show noch immer eng verbunden. Besonders die einzigartige Atmosphäre der Tour hat es ihr angetan. "Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das wieder machen darf. Danke Motsi, danke liebe 'Let's Dance'-Familie. Es wird eine fantastische Tour", schwärmt sie voller Vorfreude. Die Show bietet eine Mischung aus atemberaubenden Gruppenchoreografien und beeindruckenden Performances der Tanzpaare, die sowohl von den Prominenten als auch von den Profitänzern ein hohes Maß an Können verlangt. Traditionell wird der Abend humorvoll von Moderator Daniel Hartwich (47) begleitet, der bei den Zuschauern seit Jahren äußerst beliebt ist.

Privat setzt Isabel auf Harmonie, die sich auch in ihrem beruflichen Engagement zeigt. Sie ist bekannt für ihre Begeisterung und ihren positiven Geist, den sie stets auf ihre Umgebung ausstrahlt. Seit Jahren gehört die gebürtige Schwedin zu den beliebtesten Gesichtern im "Let’s Dance"-Kosmos, und ihr Umgang mit Fans sowie ihre Leidenschaft für das Tanzen machen sie zu einer festen Größe in der Tour-Crew. Ihre langjährige Beziehung zum Format sowie ihre Sympathie und Professionalität sorgen dafür, dass sie sowohl von ihren Kollegen als auch vom Publikum geschätzt wird.

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profitänzerin

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury, 2025

Andreas Rentz/Getty Images Isabel Edvardsson und Alexander Klaws bei "Let's Dance" 2014