Zum Fest gibt es bei Let's Dance gleich zwei Premieren! Wie RTL jetzt bekannt gab, gehören Oli.P (48) und Yvonne Catterfeld (46) zur Besetzung von "Let's Dance – Die große Weihnachtsshow". Am Freitag, dem 18. Dezember 2026, wagen sich die beiden ab 20:15 Uhr zum ersten Mal überhaupt in der beliebten Tanzshow auf das Parkett. Das ist dann festlich geschmückt. Der Sänger und Moderator bekommt dabei Profitänzerin Renata Lusin (39) an seine Seite. Yvonne kämpft hingegen gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke (38) um den Sieg. Vor festlich geschmückter Kulisse wollen die beiden Neuzugänge zeigen, was sie tänzerisch zu bieten haben. Dabei geht es für sie nicht nur um eine gelungene erste Performance: Beide möchten sich am Ende des Abends den Titel "Christmas Dancing Star 2026" sichern.

Leicht wird es für die beiden Neulinge allerdings nicht. Sie bekommen es mit vier Promis zu tun, die schon Erfahrung bei "Let's Dance" gesammelt haben: Sophia Thomalla (37) geht mit Massimo Sinató (45) an den Start, Gustav Schäfer (38) tanzt mit Anastasia Maruster. Ross Antony (52) bildet ein Team mit Mariia Maksina (29), Milano (28) schwingt mit Marta Arndt (37) das Tanzbein. Die sechs Paare zeigen an dem Abend unter anderem Tango, Jive, Rumba und Contemporary. Dazu laufen Weihnachtsklassiker wie "Stille Nacht", "Jingle Bells" und "Jingle Bell Rock". Durch die Show führen wie gewohnt Victoria Swarovski (33) und Daniel Hartwich (48). Motsi Mabuse (45), Jorge González (59) und Joachim Llambi (62) nehmen am Jurypult Platz und vergeben ihre Punkte für die Auftritte. Die Bewertung der Experten allein entscheidet jedoch nicht über den Sieg: Auch das Publikum darf beim Live-Voting abstimmen. Aus den Jurypunkten und den Zuschauerstimmen ergibt sich schließlich, wer Weihnachtschampion Diego Pooth (23) auf dem Thron nachfolgt.

Seit 2022 gehört die Weihnachtsausgabe der Tanzshow fest zum Dezemberprogramm von RTL. Den ersten Sieg feierten damals Rúrik Gíslason (38) und Malika Dzumaev (35). In den Folgejahren triumphierten Anna Ermakova (26) und Valentin Lusin (39) sowie René Casselly (30) und Kathrin Menzinger (38). 2025 setzten sich schließlich Diego und Ekaterina Leonova gegen die Konkurrenz durch. Auch rund um die reguläre Ausgabe von "Let's Dance" wird bereits über mögliche Kandidaten spekuliert. Zuletzt war etwa der GZSZ-Star Wolfgang Bahro (66) als Teilnehmer im Gespräch. Ausgelöst hatte das Juror Joachim, der in seiner Instagram-Story eine Collage in Pink und Violett geteilt hatte, die mehrere Medienberichte über Wolfgangs möglichen Ausflug aufs Tanzparkett versammelte. Zwischen Porträts der beiden war auch ein gemeinsames Foto zu sehen gewesen. Eine offizielle Bestätigung, dass der Schauspieler tatsächlich mittanzt, gab es allerdings nicht.

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RTL / Robert Grischek "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi

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Imago Sänger Oli P. in Berlin, 2025

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