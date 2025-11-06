Daniel Craig überrascht: Wäre er offen für Liebeskomödien?

Daniel Craig (57) hat sich in einem Interview zur Möglichkeit geäußert, in einer romantischen Komödie mitzuwirken. Der Schauspieler war zusammen mit Regisseur Rian Johnson (51) am Montag, dem 3. November, bei der SiriusXM-Show "Andy Cohen Live" zu Gast, wo das Thema aufkam - das berichtet das Magazin Just Jared. Während Rian enthusiastisch erklärte: "Oh ja, bitte. Ja, bitte. Ich liebe das Genre der romantischen Komödie", zeigte sich Daniel zunächst zurückhaltend. Dennoch scherzte der "James Bond"-Star: "Du schreibst es. Ich mache mit." Eine klare Absage gab es nicht, doch Daniel betonte, dass er sich nicht wirklich in solchen Filmen sehe.

Rian Johnson, der mit Daniel schon bei den "Knives Out"-Filmen zusammengearbeitet hat, zeigte großen Respekt für das Genre und nannte es besonders anspruchsvoll. "Es hat eine hohe Schwierigkeitsstufe, eine großartige romantische Komödie zu schreiben", fügte er hinzu. Daniel hingegen erklärte, dass er, trotz seiner Skepsis, für überzeugende Projekte offen sei. "Wenn das Geld stimmt und das Drehbuch gut ist, mache ich es", sagte er mit einem Augenzwinkern. Beide nahmen während ihrer Zeit in New York auch an einer Sondervorführung des kommenden Films "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" teil, die am Sonntag im SVA Theater stattfand.

Privat ist Daniel eher für ernste Rollen bekannt, doch seine charmante und humorvolle Art lässt vermuten, dass er auch in einer romantischen Komödie glänzen könnte. Mit seiner Frau, der Schauspielerin Rachel Weisz (55), führt er ein zurückgezogenes Familienleben, was ihn vom typischen Glamour-Hollywood-Bild abhebt. Trotzdem wäre es spannend, Daniel in einer völlig neuen Rolle zu erleben – immerhin hat der Brite in der Vergangenheit bewiesen, dass er für Überraschungen gut ist. Fans wären bestimmt begeistert, ihn einmal von einer leichteren und romantischen Seite zu sehen.

Getty Images Daniel Craig, Schauspieler

Imago Rian Johnson und Daniel Craig bei der Eröffnungsgala von Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Getty Images Schauspieler Rachel Weisz und Daniel Craig, September 2023