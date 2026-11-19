Jeanette Biedermann (46) lässt ihre Fans an ihrem großen Familienglück teilhaben. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin mehrere zuckersüße Schnappschüsse mit ihrem Baby und gewährt damit einen Einblick in ihr neues Leben als Mama. Dazu schrieb Jeanette: "Diese kleinen Hände erinnern mich jeden Tag an etwas, das ich vergessen hatte!" Ihr kleiner Junge ist vor elf Wochen auf die Welt gekommen. Für Jeanette sei das momentan die "schönste Zeit", wie sie ihren Followern erzählt. Sie schwärmt: "Zum Dahinschmelzen süß sind diese Tage mit meinem Sohn!" Mit dem persönlichen Post schickt die frischgebackene Mutter zugleich herbstliche Grüße an ihre Community: Auch ein Foto von ihr im Freien in einer flauschigen Jacke mit ihrem Baby an der Brust ist mit dabei.

Seit der Geburt hat sich einiges verändert: Ihren Alltag beschreibt Jeanette als überraschend und intensiv – aber als "von ganz viel Liebe" erfüllt. Ihre Erwartungen an das Muttersein wurden sogar übertroffen. "Alles, was man sich vorher so ausgemalt und vorgestellt hat, wie es sein wird, ist jetzt nochmal ganz anders und überwältigend schön", betonte die Sängerin auf Social Media. Da diese erste gemeinsame Zeit nicht wiederkomme, möchte sie jeden einzelnen Augenblick mit ihrem Sohn bewusst genießen. An ihren Nachwuchs richtet sie zudem liebevolle Worte: "Die zauberhaftesten Wochen meines Lebens, du lachst den ganzen Tag und machst uns alle damit so glücklich. Was für ein Sonnenschein du bist!"

Die für viele eher trübe Jahreszeit erlebt Jeanette dank ihres Sohnes in einem völlig neuen Licht. "Noch nie waren Novembertage so traumhaft schön und hell erleuchtet", schreibt sie in ihrem Post. Für ihren kleinen Sohn stellte Jeanette sogar ihr geplantes Bühnencomeback hinten an. Eigentlich hatte sie am 28. November in Wien wieder mit ihrer Band auftreten wollen. Doch das Konzert im Portofino muss warten. Ihr Management erklärte gegenüber Bunte: "Jeanette Biedermann ist gerade zum ersten Mal Mutter geworden und konzentriert sich im Moment ganz auf ihr Baby. Deshalb wird das Konzert am 28. November in Wien verschoben." Als neues Konzertjahr nannte der Veranstalter 2027.

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann mit ihrem Baby, November 2026

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann mit ihrem Baby

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