Elf Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes genießt Jeanette Biedermann (46) ihr neues Leben als Mutter in vollen Zügen. Im Gespräch mit Bild schwärmt die Sängerin von ihrem kleinen Sohn und dem Familienglück mit ihrem Freund Sebastian, dem Vater des Jungen. Noch immer könne sie manchmal kaum glauben, dass der kleine Junge nun tatsächlich fest zu ihrem Leben gehört. "Es ist wunderschön – ein kleines Wir", beschreibt Jeanette das besondere Gefühl. Aktuell verbringt die 46-Jährige viel Zeit mit ihrem Sohn an der frischen Luft, etwa bei ausgedehnten Herbstspaziergängen im Wald. Insgesamt lasse sich der Säugling von kaum etwas aus der Ruhe bringen, erzählt die Sängerin begeistert: "Er ist ein ganz gechillter, kleiner Kerl! Er meldet sich eigentlich immer nur dann, wenn er ein Bedürfnis hat."

Vor allem die gute Laune des Babys begeistert Jeanette und Sebastian immer wieder. "Ich habe noch nie ein Baby so viel lachen sehen. Uns geht unentwegt das Herz auf!", schwärmt die Musikerin im Interview. Für einige schlaflose Nächte sorgt hingegen der große Appetit ihres Sohnes. Jeanette stillt ihn sowohl tagsüber als auch nachts regelmäßig und kommt deshalb kaum zu längeren Ruhepausen. Ihren Schlafmangel nimmt sie dennoch mit Humor. "Ich bin gespannt, ob ich jemals in meinem Leben wieder eine Nacht durchschlafen werde – vielleicht, wenn er 35 ist", scherzt die Schauspielerin.

Mehrmals pro Woche geht Jeanette mit ihrem Baby auf Tour – mal führt der Ausflug nur kurz zum Supermarkt, an anderen Tagen sind Mutter und Sohn bis zu drei Stunden im Wald unterwegs. Ein treuer Begleiter ist dabei auch ihr Kinderwagen, der eine ganz besondere Geschichte hat: Eine Freundin schenkte ihr das Gefährt zum Geburtstag, nachdem zuvor bereits deren Tochter darin gelegen hatte. Die Musikerin schätzt Gegenstände mit persönlicher Note und findet es nachhaltig, Dinge im engen Freundeskreis weiterzugeben. Da ihr Sohn aktuell im Mittelpunkt ihres Alltags steht, hat die Familie Priorität: Damit sie sich ganz ihrem Baby widmen kann, wurde ein für den 28. November in Wien geplantes Konzert auf das Jahr 2027 verschoben. Ein genauer Ersatztermin für den Auftritt steht bislang noch nicht fest.

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann und ihr Sohn, August 2026

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jeanettebiedermann Jeanette Biedermann im August 2026

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