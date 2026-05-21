Kate Beckinsale übernimmt Rolle in Romeros Zombie-Saga

Kate Beckinsale (52) kehrt ins Monster-Genre zurück: Die Schauspielerin wurde als Hauptdarstellerin in "Twilight of the Dead" bestätigt, dem geplanten Abschluss von George Romeros legendärer Zombiesaga. Der Horrorfilm gilt als finales Kapitel der ikonischen Reihe des 2017 verstorbenen Kultregisseurs und wird von dessen Nachlass mitgetragen. Kate übernimmt damit die Rolle, die ursprünglich für Milla Jovovich (50) vorgesehen war. Regie führen nun die Brüder Doron und Yoav Paz, die bereits durch Filme wie "The Golem" bekannt sind. "Wir sind begeistert, Kate Beckinsale in 'Twilight of the Dead' zu haben. Ihr außerordentliches Talent, ihre emotionale Bandbreite und ihre beeindruckende Leinwandpräsenz machen sie zur perfekten Darstellerin, um ein letztes Kapitel zu führen, das Georges Erbe gerecht wird", schwärmte Produzent John Baldecchi gegenüber Deadline.

Die Handlung des Films spielt auf einer verwüsteten Erde, auf der die letzten Überreste der Menschheit zwischen verfeindeten Gruppen und einer sich weiterentwickelnden Bedrohung durch Untote gefangen sind. Bob Yaris Magenta Light Studios hat sich die nordamerikanischen Rechte gesichert und will den Film in US-amerikanischen und kanadischen Kinos herausbringen. Den internationalen Vertrieb übernimmt The Syndicate. Das Projekt wird erstmals auf dem Filmmarkt in Cannes präsentiert, wo Käufer das Drehbuch und Konzeptmaterialien einsehen können. Die Paz-Brüder zeigten sich in einem gemeinsamen Statement entschlossen, Romeros Vision zu ehren: "In Romeros Welt einzutauchen ist das größte Privileg für jeden Genre-Filmemacher. Das hier ist mehr als eine Fortsetzung, es ist eine Verantwortung."

"Twilight of the Dead" wurde erstmals 2021 angekündigt und hat seitdem mehrere Veränderungen bei Besetzung, Regie und Finanzierung durchlaufen. George Romero, der als Vater des modernen Zombiefilms gilt, hatte vor seinem Tod noch ein Treatment für den Film verfasst und ihn als Abschluss seiner epischen Saga betrachtet, die sechs Filme sowie verschiedene Spin-offs und Remakes umfasst. Das letzte Werk der Reihe erschien 2009. Für Kate ist das Projekt eine Rückkehr zu einem vertrauten Genre: Sie wurde durch die "Underworld"-Reihe, in der sie eine Vampir-Kriegerin spielt, weltbekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party in West Hollywood, 15. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Special Screening von "Protector" in Los Angeles: Milla Jovovich auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale bei Variety's Power Of Women 2024 in Los Angeles