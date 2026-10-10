Kate Cassidy kontert Troll mit ehrlicher Beauty-Beichte

Kate Cassidy lässt sich nicht gerne etwas unterstellen. Ein Troll hatte der Influencerin in einem Kommentar vorgeworfen, sie habe sich unters Messer gelegt. Statt beleidigt zu reagieren, antwortete die 27-Jährige mit einem Clip auf Instagram, in dem sie ihre Beauty-Eingriffe locker und mit einer ordentlichen Portion Humor aufzählt. Auf ihrer Liste landen die Lippen, die Wangen, Botox am Kinn und ihre Brust. Dazu kommen Haarverlängerungen, blondierte Haare, gebleichte Zähne und künstliche Nägel. "Das war's, glaube ich", beendete sie ihre Aufzählung zunächst. In der Bildunterschrift schob sie dann augenzwinkernd nach: "Oh, und meine Nase." Mit ihrem offenen Umgang nahm die frühere Partnerin von Liam Payne (†31) dem Kritiker damit unmissverständlich den Wind aus den Segeln.

Der Konter kommt bei ihrer Community offenbar gut an. In den Kommentaren stellen sich zahlreiche Follower hinter Kate und betonen, dass allein sie darüber entscheidet, was mit ihrem Körper passiert. "Es ist dein Gesicht und dein Körper, du kannst damit machen, was du willst", schreibt ein Fan. Ein anderer ermutigt sie mit den Worten: "Mach einfach weiter so, wie du dich am wohlsten fühlst." Dazwischen finden sich immer wieder kurze Liebesbekundungen wie "Wir lieben dich" oder schlichte Herz-Emojis. Auch ihr Look in dem Video bleibt nicht unkommentiert: Die Influencerin zeigt sich darin in einem tief ausgeschnittenen Spitzentop. Ihre Anhänger bezeichnen sie unter anderem als "wunderschön" und "atemberaubend". Von der ursprünglichen Kritik ist in den Kommentarspalten jedenfalls kaum noch etwas zu sehen.

Bekannt wurde Kate vor allem an der Seite von Liam Payne. Bis zum Tod des One-Direction-Stars im Oktober 2024 waren die beiden ein Paar. Der Sänger starb im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien. Nur einen Monat vor dem tragischen Unglück hatten die beiden gemeinsam die Rettungshündin Nala adoptiert. Später wurde Kate vorgeworfen, sie habe das Tier im Stich gelassen – gegen diese Behauptungen setzte sie sich öffentlich zur Wehr. In einem TikTok-Video sprach sie außerdem darüber, wie sie seit Liams Tod mit sich selbst umgeht. "Ich versuche, besser auf mich zu achten", erklärte die Influencerin darin. Sie gab zudem zu, dass sie sich derzeit in einer Findungsphase befindet.

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Instagram / kateecass Kate Cassidy im Januar 2026

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TikTok / kateecass Kate Cassidy backt Lebkuchenmännchen

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IMAGO / Bestimage Liam Payne und Kate Cassidy, März 2024