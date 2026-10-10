Georgia Toffolo gesteht unerfüllten Kinderwunsch

Georgia Toffolo (30) spricht offen über eine schwierige Zeit in ihrem Leben. Der Realitystar blickt auf Instagram auf ein besonders anstrengendes Jahr zurück und verrät, dass ihr Körper gefühlt seit Monaten im ständigen Kampf-oder-Flucht-Modus steckt. Eine zusätzliche emotionale Belastung ist ihr bislang unerfüllter Kinderwunsch. Seit elf Monaten versucht die Britin gemeinsam mit ihrem Ehemann James Watt, schwanger zu werden – bisher jedoch vergeblich. Während eines gemeinsamen Griechenlandurlaubs möchte Georgia nun endlich einen Gang zurückschalten und sich bewusst Zeit für sich selbst nehmen. Doch selbst weit weg von ihren beruflichen Verpflichtungen fällt es ihr schwer, wirklich abzuschalten. Deshalb bittet sie ihre Follower um Unterstützung und möchte wissen, wie Menschen, denen Entspannung grundsätzlich schwerfällt, lernen können, ihre Auszeiten tatsächlich zu genießen.

Wie ausgeprägt ihr Stresslevel ist, wurde Georgia offenbar erst durch eine ungewöhnliche Auswertung richtig bewusst. Die Influencerin ließ ihren Terminkalender und die Messdaten ihres Oura-Rings mithilfe künstlicher Intelligenz analysieren. Dabei zeigte sich, dass sie sogar während früherer Urlaubsreisen, beispielsweise am Comer See, nahezu durchgehend unter hoher Anspannung stand. Statt die freie Zeit zur Erholung zu nutzen, beschäftigte sie sich weiterhin mit der Produktion von Social-Media-Inhalten, geschäftlichen Planungen und der Vorbereitung auf kommende Monate. Ihre Urlaube seien dadurch eher zu einer Gelegenheit geworden, die eigene Produktivität weiter zu steigern. "Mein Nervensystem ist, glaube ich, einfach immer eingeschaltet, und als Mensch bin ich sehr nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip. Deshalb war es mit der Arbeit dieses Jahr ziemlich verrückt", erklärt Georgia auf Instagram. Die Verantwortung dafür sieht sie vor allem bei sich selbst. "Ich habe ein ziemlich stressreiches Jahr hinter mir. Stressig, weil ICH MICH SELBST so sehr unter Druck setze, zu viel zu machen, alles für alle perfekt zu machen und mich dabei oft selbst vergesse!", gesteht sie. Hinzu kommen möglicherweise die geschäftlichen Schwierigkeiten ihres Ehemannes: James' Bierunternehmen BrewDog geriet angesichts von Schulden in Höhe von mehr als 500 Millionen Pfund in die Insolvenzverwaltung.

Bereits im vergangenen Monat hatte Georgia ihre Community an ihren Sorgen rund um die Familienplanung teilhaben lassen. "Alle wissen, was ich sagen werde: Ich bin immer noch nicht schwanger", berichtete sie damals auf Instagram. Besonders die Tatsache, dass sie und James sich der Zwölfmonatsmarke nähern, bereitet ihr Angst. Denn nach einem Jahr erfolgloser Versuche könne das Thema einer ungeklärten Unfruchtbarkeit aufkommen. Medizinische Untersuchungen hätten bei beiden bislang keine Auffälligkeiten ergeben. Weil James aus seiner früheren Ehe mit Johanna Basford bereits zwei Töchter hat, habe Georgia zwischenzeitlich sogar befürchtet, dass die Ursache bei ihr liegen könnte. Manchmal fühle es sich für sie an, als würde ihr eigener Körper sie im Stich lassen. Trost finde sie vor allem im Austausch mit anderen Betroffenen, die ihr ihre persönlichen Erfahrungen schildern. Trotz aller Enttäuschungen möchte die Britin die Hoffnung auf ein gemeinsames Baby nicht aufgeben. Auch deshalb beschäftigt sie sich zunehmend mit ihrem hohen Stresslevel. "Ich kann wochenlang nicht bemerken, dass ich mich in einem Kampf-oder-Flucht-Zustand befinde – und wir alle wissen, dass das beim Versuch, schwanger zu werden, wahrscheinlich nicht der Zustand ist, in dem wir sein sollten", erklärt sie nachdenklich.

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Getty Images Georgia Toffolo, TV-Bekanntheit

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Instagram / georgiatoffolo Georgia Toffolo mit ihrem Partner James

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Instagram / georgiatoffolo Georgia Toffolo und James Watt