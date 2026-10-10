Überraschung: Mr. Bean kehrt auf die Bühne zurück

Für Comedyfans gibt es im kommenden Jahr ein besonderes Wiedersehen: Rowan Atkinson (71) kehrt nach 40 Jahren mit einer eigenen Live-Comedysketchshow ins Londoner West End zurück. Wie The Mirror berichtet, will der Comedian im Gillian Lynne Theatre seine bekanntesten Figuren und Sketche wieder auf die Bühne bringen, darunter auch den weltberühmten Mr. Bean. Für "Rowan Live" sind insgesamt 30 Vorstellungen vom 8. Februar bis zum 13. März 2027 geplant. Neben bekannten Klassikern soll das Publikum auch völlig neues Material zu sehen bekommen, das eigens für die Produktion entstanden ist. Für den Briten ist das gleich in doppelter Hinsicht eine Rückkehr: Es wird seine erste Theaterrolle seit mehr als einem Jahrzehnt und seine erste Sketchshow im West End seit vier Jahrzehnten.

Der Anlass für die Rückkehr ist das 40-jährige Jubiläum seiner letzten Sketchshow im West End. Gegenüber The Mirror erklärte der Comedian, er wolle deshalb zu den Sketchen zurückkehren, mit denen für ihn alles begonnen habe und aus denen später seine bekanntesten Figuren hervorgegangen seien. Dazu komme neues Material, das eigens für die Show geschrieben wurde. Unterstützt wird Rowan dabei von seinen langjährigen Weggefährten Richard Curtis (69), Ben Elton und Howard Goodall. Richard und Howard kennt er bereits aus seiner Studienzeit an der Universität Oxford in den 1970er-Jahren. Richard sah seinen Freund 1976 erstmals auf der Bühne und ist auch heute noch begeistert von dessen Talent: "50 Jahre später haben wir diesen Sommer damit begonnen, diese Show vor einem kleinen Publikum zusammenzustellen, und all diese Magie, diese einzigartige Präzision und das komische Genie sind noch immer für alle sichtbar." Der reguläre Ticketverkauf startet am 7. Oktober um 12 Uhr, zuvor ist eine Vorverkaufsphase vorgesehen.

Für Rowan ist die Rückkehr ins West End auch eine Begegnung mit einer Figur, die seine Karriere entscheidend geprägt hat. Bekannt wurde er Ende der 1970er-Jahre durch die BBC-Sketchshow "Not the Nine O'Clock News", bevor er in den 1980er-Jahren mit "Blackadder" zum britischen Fernsehstar wurde. Den internationalen Durchbruch schaffte er in den 1990er-Jahren als Mr. Bean. Die weitgehend stumme und kindlich-chaotische Figur entwickelte er gemeinsam mit Richard. Wie BBC berichtet, entstand die Figur bereits während Rowans Studienzeit und wurde später zur Grundlage der erfolgreichen Serie. Sein Verhältnis zu dem Kultcharakter ist allerdings zwiespältig: Anfang des Jahres bezeichnete er Mr. Bean bei einer Londoner Vorführung seiner Netflix-Serie "Man vs. Baby" als egoistisch und anarchisch und erklärte, dass er die Rolle persönlich nicht besonders sympathisch finde. Gleichzeitig räumte der Schauspieler ein, dass gerade diese Eigenschaften den Charme ausmachen und ihn teilweise an sich selbst als Kind erinnern. Im West End war Rowan zuletzt 2013 in einer Neuinszenierung von Simon Grays Theaterstück "Quartermaine's Terms" zu sehen.

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JOEL SAGET / Getty Rowan Atkinson

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Getty Images Rowan Atkinson, Schauspieler

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Getty Images Rowan Atkinson, Schauspieler