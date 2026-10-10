Michael Douglas ist sauer wegen Gerüchten um Sexsucht

Michael Douglas (82) räumt mit einem Gerücht auf, das ihn seit Jahrzehnten begleitet: Er sei niemals sexsüchtig gewesen. In einem am Wochenende veröffentlichten Interview mit Sunday Times sprach der Schauspieler über seine kommenden Memoiren "One Helluva Ride" – das Gespräch entwickelte sich dabei zu einem angespannten Schlagabtausch zwischen dem Hollywoodstar und dem Reporter. Auf die Frage nach seinen früheren Beziehungen habe Michael laut dem Autor mit anklagendem Ton und zusammengekniffenen Augen reagiert. Als der Reporter anmerkte, Michael habe vor seiner festen Beziehung mit Catherine Zeta-Jones (57) Verbindungen zu fünf Frauen beenden müssen, widersprach er dieser Darstellung. Seine heutige Ehefrau habe damals allerdings deutliche Worte gefunden, erzählte er der Sunday Times: "Wenn wir das hier fortsetzen wollen, dann möchte ich, dass es monogam ist." Noch am selben Abend habe er daraufhin einige Frauen angerufen, mit denen er sich zu dieser Zeit getroffen habe.

Dass er mit besonders vielen Frauen geschlafen habe, bestritt er ebenfalls: "Nein, ich nicht. Ich war ein gesundes Produkt der 60er-Jahre." Auch die Erzählung, er habe sich in den 90er-Jahren wegen Sexsucht in einer Klinik behandeln lassen, bezeichnete der Oscarpreisträger als falsch. In seinem Buch schreibt er dem Bericht zufolge, er sei "nie ein verdammter Sexsüchtiger" gewesen. Den Ursprung der alten Sexsuchtgeschichte führte der Schauspieler auf den Redakteur eines britischen Boulevardblatts zurück. Dass er mit 82 Jahren noch immer darüber sprechen müsse, lastete er der Boulevardpresse an – britische Medien seien für solche Berichte besonders bekannt. Sein Sprecher reagierte zunächst nicht auf die Bitte von Page Six um eine Stellungnahme.

Auch auf Fragen zu seiner Ehe reagierte der Schauspieler eher gereizt. Dass er seine Frau nach der kurzen Trennung im Jahr 2013 "zurückgewinnen" musste, wies er zurück und betonte, die damalige Entscheidung sei "gegenseitig" gewesen. Über seine Ehe mit Catherine sagte er: "Wir hatten unsere Probleme, aber ich liebe sie sehr, und 25 Jahre, wissen Sie." Zudem erklärte er: "Eine Ehe bedeutet viel Arbeit." Nach so langer Zeit befände sich ihre Beziehung in einem guten Zustand. Michael und Catherine hatten im Jahr 2000 geheiratet. Zuvor war er mit Diandra Luker verheiratet, von der er damals bereits getrennt lebte – die Scheidung erfolgte ebenfalls 2000. In seinen Memoiren bestätigt der Schauspieler zudem erstmals eine lange geheim gehaltene Affäre mit seiner "Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten"-Kollegin Kathleen Turner (72). Die Beziehung am Set des Films von 1984 beschreibt er als "magischen Bann" und als mehr als eine kurzlebige Affäre.

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Getty Images Michael Douglas bei der Q&A-Veranstaltung "Looking Through Water" im AMC Empire in New York City

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Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas im Februar 2023

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Instagram / catherinezetajones Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Ehepaar

Imago Kathleen Turner und Michael Douglas in einer Szene aus "Romancing the Stone", 1984