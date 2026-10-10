Ups: Rentnerin bringt Günther Jauch bei WWM in Verlegenheit

Beim großen Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" von Wer wird Millionär? sorgte eine Kandidatin für einen kuriosen Moment. Heidi Aster aus Bergheim hatte sich bei RTL gerade auf eine Gewinnsumme von insgesamt 57.000 Euro hochgearbeitet, als Günther Jauch (70) der 77-Jährigen einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg geben wollte. Der Moderator warnte sie vor Männern, die es möglicherweise weniger auf sie selbst als auf ihr frisch gewonnenes Geld abgesehen haben könnten. Doch die Rentnerin ließ sich davon nicht beeindrucken und konterte prompt mit einem Satz, den sie dem Quizmaster in den Mund legte: "Sie lieben Frauen mit Geld!" Sichtlich überrascht wies er die Behauptung umgehend zurück.

"Nein, nein, nein", stammelte der Moderator zunächst, ehe er kurzerhand alle Anwesenden, die am Vortag dabei gewesen waren, als Zeugen aufrief. Heidi entdeckte daraufhin eine Frau im Publikum, die ihre Version bestätigen sollte. Doch diese konnte sich nicht daran erinnern, dass der Gastgeber den besagten Satz tatsächlich gesagt hatte. Somit blieb am Ende offen, wer von beiden recht hatte. Zuvor hatte sich die Kandidatin mit erspielten 32.000 Euro für das Finale qualifiziert. Nachdem sie auch die 50.000-Euro-Frage richtig beantwortet hatte, stand inklusive ihrer Garantiesumme schließlich ein Gewinn von 57.000 Euro fest. Wie sie das Geld verwenden wollte, verriet sie ebenfalls: "Erstens mal geht eine gewisse Summe ans Tierheim. Ich bin ja ein Tierfreund."

Auf ihren Platz auf dem Ratestuhl musste die Kandidatin lange warten – ganze 27 Jahre vergingen, bis es endlich klappte. In der Sendung sprach sie auch offen über ihre Zukunftspläne und verriet, dass sie der Liebe gerne noch einmal eine Chance geben möchte. Bei der Kuppelshow "First Dates" hatte sie sich nach eigenen Angaben bereits beworben, bisher allerdings ohne Erfolg: "Ich habe noch keinen Anruf gehabt", erzählte sie. Von einem möglichen Partner wünscht sie sich gemeinsame Restaurantbesuche, Tanzen, Reisen und vor allem Lebensgenuss. Das Finale bildete den Abschluss der "3-Millionen-Euro-Woche der Generationen". An drei Vorrundenabenden waren Kandidaten verschiedener Altersgruppen angetreten und mussten mindestens 16.000 Euro erspielen, um sich für die letzte Sendung zu qualifizieren.

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RTL / Stefan Gregorowius Heidi Aster, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"