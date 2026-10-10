Tödlicher Crash mit PSG-Coach Luis Enriques Tochter Sira

Ein tragischer Verkehrsunfall sorgt derzeit für Bestürzung im Umfeld von Sira Martinez, der Tochter von PSG-Trainer Luis Enrique. Die 26-Jährige war am Donnerstagabend nahe der spanischen Küstenstadt Oliva, südlich von Valencia, in einen folgenschweren Zusammenstoß verwickelt, bei dem laut The Sun ein Mensch ums Leben kam. Spanischen Medienberichten zufolge kollidierte das Auto, in dem das Model saß, auf der Nationalstraße N-332 mit dem Motorrad eines 20-Jährigen. Neben Sira befand sich ein 41-jähriger britischer Olympiareiter im Wagen. Die Rettungskräfte eilten umgehend zum Unfallort, doch für den jungen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle. Sira und ihr britischer Begleiter sollen den Zusammenstoß hingegen unverletzt überstanden haben.

Nach Angaben lokaler Medien soll der Brite, dessen Name bislang nicht öffentlich bekannt ist, das Auto gefahren haben. Direkt nach dem Unfall wurden bei ihm Alkohol- und Drogentests vorgenommen, die beide negativ ausfielen. Die Guardia Civil untersucht nun, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte. Den bisherigen Informationen zufolge prüfen die Ermittler ein möglicherweise unerlaubtes Fahrmanöver als Ursache des Unfalls. Gegen den Olympiareiter wird inzwischen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Ein Sprecher der Guardia Civil wollte sich zunächst nicht näher zu dem Fall äußern. Auch Sira hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Unglück geäußert.

In Spanien ist Sira sowohl als Influencerin als auch als professionelle Springreiterin bekannt. Auf Instagram folgen ihr mehr als 400.000 Menschen. Ihr Vater Luis hat neben ihr noch einen Sohn namens Pacho. Die Familie musste bereits einen schweren Verlust verkraften: 2019 starb Siras jüngere Schwester Xana im Alter von nur neun Jahren an einer seltenen Form von Knochenkrebs. Auch Siras Liebesleben stand in der Vergangenheit wiederholt im öffentlichen Interesse. Über anderthalb Jahre war sie mit dem spanischen Fußballer Ferran Torres (26) zusammen, bevor sich das Paar im Mai 2023 trennte. Im April 2024 wurde die Springreiterin schließlich mit dem spanischen Nationalspieler Robin Le Normand in Verbindung gebracht.

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Getty Images Luis Enrique bei einer Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel von PSG gegen Slovan Bratislava in Poissy, September 2026

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Getty Images Luis Enrique (R) feiert mit Elena Cullell (2L), Pacho Martinez (L) und Sira Martinez (2R) den Champions-League-Titel von PSG in München, Mai 2025

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