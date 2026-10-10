WWM: Publikumsjoker antwortet absichtlich falsch

Ein Zuschauer im Studio der RTL-Sendung Wer wird Millionär? hat für einen der wohl kuriosesten Momente in der Geschichte des Publikumsjokers gesorgt. In einer Ausgabe aus dem Frühjahr 2024 saß Kandidat Torben Schnepper-Chimento auf dem Ratestuhl und entschied sich bereits bei der 500-Euro-Frage dazu, das Studiopublikum um Hilfe zu bitten, wie kino.de berichtet. Einer der Anwesenden verfolgte dabei seine ganz eigenen Pläne. Der Mann namens Andi stimmte ganz bewusst für eine offensichtlich falsche Lösung. Unwissenheit war allerdings nicht der Grund dafür, sondern eine durchdachte Taktik: Andi wollte unbedingt die Aufmerksamkeit von Moderator Günther Jauch (70) auf sich ziehen. Sein Ziel: dass ihm der Quizmaster ein Autogramm gibt. Und tatsächlich blieb die einzelne abweichende Stimme dem erfahrenen Moderator nicht verborgen. Günther hakte nach, stellte den Zuschauer vor laufenden Kameras zur Rede – und erfüllte ihm am Ende sogar seinen Wunsch.

Die Frage, um die es ging, ist nicht unbedingt etwas, das Bibelkundigen Kopfzerbrechen bereitet: "Dem Alten Testament zufolge verwandelt sich Lots Frau in eine ...?" Zur Auswahl standen Salzsäule, Litfaßsäule, Zapfsäule und Notrufsäule. 99 Prozent des Publikums tippten korrekt auf "Salzsäule" – nur Andi klickte absichtlich auf "Litfaßsäule". Der Moderator, der seit der ersten Sendung im Jahr 1999 das Gesicht der Quizshow ist, hakte direkt nach – und der Zuschauer gab seine Absicht unverblümt zu: "Ich wollte nur mal ein Autogramm haben." Günther zeigte sich daraufhin sichtlich amüsiert und kommentierte mit gespielter Entrüstung: "Ich nehme das mit Abscheu und Empörung zur Kenntnis." Zugleich zollte er dem Zuschauer Respekt und bezeichnete dessen Vorgehen als "clever". Die Rechnung ging schließlich auf: Der Moderator griff tatsächlich zum Stift und schrieb eine persönliche Widmung. Darauf stand: "Für den cleveren Andi. Herzlichst, Günther Jauch."

Negative Konsequenzen gab es für den Zuschauer, der absichtlich falsch getippt hatte, nicht. Da das Ergebnis des Publikumsjokers trotz des Ausreißers eindeutig ausfiel, konnte Torben die richtige Antwort ohne Zögern einloggen und munter weiterspielen. Der Moment lebte vor allem vom direkten und humorvollen Schlagabtausch zwischen dem Moderator und dem Zuschauer im Studio. Der Publikumsjoker gilt in der Quizshow eigentlich als besonders verlässliche Hilfe – gerade bei Fragen aus dem Bereich Allgemeinwissen liegt das Studiopublikum in der Regel richtig. Dieses Mal diente das Hilfsmittel jedoch nicht nur dazu, dem Kandidaten zur Seite zu stehen. Ein Zuschauer nutzte es auf kreative Weise für ein Anliegen in eigener Sache – mit Erfolg.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026