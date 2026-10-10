Fans erkennen Meghan Trainor im neuen TikTok-Clip nicht mehr

Meghan Trainor (32) hat ihre Fans mit einem neuen Tanzvideo überrascht und für einige Fragezeichen gesorgt. In dem TikTok-Clip legt die Sängerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Daryl Sabara (34) eine Choreografie zum Song Nicole Kidman (59) von Adéla hin. Doch während die beiden ihre Tanzschritte präsentieren, fällt vielen Zuschauern vor allem eines auf: Zahlreiche Nutzer geben an, Meghan zunächst gar nicht erkannt zu haben. Aufgenommen wurde das Video offenbar zu einer eher ungewöhnlichen Tageszeit. "Was wir um 6 Uhr morgens machen, bevor die Kinder aufstehen", kommentierte die Musikerin den Clip. Damit gewährt sie ihrer Community zugleich einen kleinen Einblick in den Familienalltag, bevor der Tag für alle richtig beginnt.

Für ihren Auftritt wählte Meghan ein sommerliches Outfit aus weißem Top, passender Jacke und einem buttergelben Minirock. Daryl, der durch die "Spy Kids"-Filme bekannt wurde, trug dazu schwarze Shorts und einen weißen Pullover. Unter dem Video sammelten sich schnell erstaunte Kommentare. Einige Fans schauten nach eigenen Angaben ein zweites Mal hin oder warfen zunächst einen Blick auf den Profilnamen, um sich zu vergewissern, wer da eigentlich tanzte. "Ich habe sie überhaupt nicht erkannt", schrieb ein Nutzer unter dem Video. Ein anderer gestand: "Ich wusste zuerst nicht einmal, wer das ist." Eine weitere Person erklärte: "Ich musste auf den Namen schauen." Die veränderte Optik der Sängerin zog damit mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit auf sich wie die gemeinsame Choreografie.

Dass Meghans Aussehen für Überraschungen sorgt, ist nicht neu. Bereits im vergangenen November hatten Fans nach ihrer Gewichtsabnahme erstaunt auf die Veränderung reagiert. Privat ist die Musikerin seit Jahren glücklich mit Daryl liiert: Die beiden kamen 2016 zusammen und verlobten sich ein Jahr später. 2018 folgte die Hochzeit. Mittlerweile hat das Paar drei Kinder, die während des frühmorgendlichen Tanzvideos offenbar noch schliefen. Meghan nimmt ihre Community regelmäßig mit in ihren Alltag und teilt in den sozialen Medien immer wieder persönliche Einblicke in das Familienleben. Neben Schnappschüssen gehören dazu auch spontane Tanzeinlagen wie die aktuelle Aufnahme.

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Imago Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center in West Hollywood

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TikTok / Meghan Trainor Meghan Trainor mit ihrem Mann Daryl Sabara, Oktober 2026

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Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor auf der Grammy-Party in L.A. im Februar 2019