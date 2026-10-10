Vanessa Brahimi rechnet mit gleich zwei Promi-BB-Männern ab

Vanessa Brahimi war zu Gast bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" und durfte dort ganz unverschönt ihre Meinung zu den Kandidaten der aktuellen Staffel äußern. Dabei kamen zwei Kandidaten überhaupt nicht gut weg: René Dost (57) und Christian Lell (42). Mit beiden Herren durfte Vanessa schon etwas näher in Kontakt kommen, da sie zusammen für "Der Promihof" vor der Kamera standen. René, der im TV nur Redo genannt wird, kam laut Vanessa schon damals äußerst übergriffig und sexistisch rüber. Sie bezeichnet ihn als "Macho" und erinnert sich daran, dass er Kommentare über ihren Körper gemacht hatte, mit denen sie nicht gut umgehen konnte. Redo zeigte sich auch gegenüber Promi Big Brother-Kandidatin Nadja so, weshalb Vanessa ihre aufgebrachte Reaktion auf Redo vollkommen nachvollziehen konnte.

Auch Christian Lell kommt nicht gut weg. Er gibt sich vor den Kameras gerne als spirituell. Vanessa meint jedoch, dass das alles nur gespielt sei. "Es ist immer die gleiche Leier mit ihm. Er will der Guru sein, aber er ist gar nicht so spirituell wie er immer tut", meint Vanessa im Gespräch. Das TV-Sternchen betonte außerdem, dass Christian immer so tue, "als hätte er das ganze Leben schon durchgespielt und hätte eine weiße Weste", aber das würde gar nicht stimmen. Letztendlich sei während des "Promihof"-Drehs doch noch die Maske gefallen und Christian habe einige sehr komische Sachen gemacht, die Vanessa regelrecht verängstigt hätten. "Er war ein Creep! Er war sehr gruselig", meint Vanessa abschließend.

In den sozialen Medien sorgen allerdings andere Kandidaten der diesjährigen Staffel immer wieder für Gesprächsstoff: Kim Virginia Grey (31) und ihr Ehemann Nikola Grey (30). Die beiden polarisieren schon seit Jahren und sind immer wieder in wilde Gerüchte verwickelt. Auch Vanessa spricht über die beiden und ihre generelle Frustration darüber, dass niemand den beiden die richtigen Fragen stellen würde. Themen wie Kims angebliche Schwangerschaft vor einigen Monaten, die Hochzeit und die Echtheit der ganzen Beziehung sollten direkt angesprochen werden. Sie würde sich wünschen, dass die beiden endlich Klartext sprechen würden.

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026