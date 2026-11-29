Seth Rogen (44) denkt sehr ungern an seinen Ausflug in die Welt von Dawson's Creek zurück. Im Podcast "Happy Sad Confused" sprach der Schauspieler jetzt offen über seinen Gastauftritt in der sechsten Staffel der Serie und stellte nachdrücklich klar, dass er an diese Zeit keine guten Erinnerungen hat. "Nein. Ich habe das gehasst", betonte er. Seth war damals rund 20 Jahre alt und spielte in der Folge "Rock Bottom" die Nebenfigur Bob. Die Dreharbeiten wurden für den Comedian allerdings zu einer echten Belastungsprobe. Zwischen den Verantwortlichen der Serie und den Darstellern habe es große Spannungen gegeben, die für eine äußerst unangenehme Stimmung am Set sorgten. Hinzu kam außerdem auch noch ein Hotel, in dem es angeblich spukte. Am Ende erlitt Seth nach eigenen Angaben einen Nervenzusammenbruch.

Was er hinter den Kulissen erlebte, fand der "The Studio"-Star sehr befremdlich, wie er nun berichtet. "Es gab eine Menge Groll zwischen den Showrunnern und dem Cast. Es herrschte eine sehr schlechte Dynamik", verriet er. Seinen damaligen Zustand fasste er knapp zusammen: "Ich wohnte in einem Spukhotel und hatte einen Nervenzusammenbruch." Mit seinen negativen Erinnerungen steht Seth allerdings nicht allein da. Der frühere Showrunner Tom Kapinos hatte seine Zeit bei der Serie 2019 bei einer Podiumsdiskussion der Los Angeles Times kurz und knapp als "miserabel" bezeichnet. Gleichzeitig sah er die vier Jahre aber als intensives Lehrlager, in dem er alles über die Leitung einer Fernsehserie gelernt habe.

Für Aufsehen hatten bereits zwei Wochen zuvor Kerrs Schilderungen über die Stimmung bei "Dawson's Creek" gesorgt. In seinem Buch "I Don't Want to Wait: My Life on Dawson's Creek" hatte er eine spürbare Distanz zwischen James und Joshua beschrieben. Als Hintergrund nannte er romantische Verwicklungen rund um Katie Holmes (47) und die beiden Schauspieler. Am Set seien James und Joshua zwar höflich miteinander umgegangen, privat hätten sie jedoch kaum Kontakt gehabt. Die Arbeit habe darunter nicht gelitten. "Es war nicht dramatisch, und es stand nichts im Weg, was wichtig war. Es war einfach etwas, das existierte", betonte Kerr in seinem Buch.

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Getty Images Seth Rogen bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

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