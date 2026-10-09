Nach rund 25 Jahren: Kandidatin nimmt erneut an WWM teil

Rund 25 Jahre musste Miriam Haus auf diesen Moment warten – jetzt hat sie es endlich geschafft. Bei Wer wird Millionär? saß die Kandidatin erstmals Günther Jauch (70) auf dem Ratestuhl gegenüber, obwohl sie bereits vor einem Vierteljahrhundert im Studio der RTL-Quizshow war. Damals war sie gerade einmal 21 Jahre alt und musste sich in der Auswahlrunde gegen neun Mitbewerber durchsetzen. Doch ausgerechnet zweimal landete sie nur bei der zweitschnellsten Zeit und verpasste damit jeweils den begehrten Platz in der Mitte. Ihren Traum gab Miriam trotzdem nicht auf: Über die Jahre schickte sie immer wieder neue Bewerbungen los, bis es nun tatsächlich klappte.

Natürlich war Günther die ungewöhnliche Vorgeschichte seiner Kandidatin nicht entgangen. "Frau Haus, wenn man Sie so anschaut, hält man es nicht für möglich, dass Sie angeblich, und meine Erinnerung reicht so weit auch nicht mehr zurück, vor einem Vierteljahrhundert hier schon mal in der Sendung waren", staunte der Moderator. Miriam erklärte daraufhin, weshalb es beim ersten Mal nicht für den Ratestuhl gereicht hatte: "Ich hatte zweimal die zweitschnellste Zeit. Und dadurch kam ich halt nicht auf den Stuhl." Günther nahm die lange Pause mit Humor und scherzte über das kaum veränderte Studio: "Die wischen hier einmal im halben Jahr feucht durch." Anschließend läutete er den zweiten Versuch der Kandidatin ein: "Schauen wir mal, ob es denn heute besser klappt."

Beim ersten Studiobesuch steckte Miriam noch mitten in ihrer Ausbildung und war nach eigener Erinnerung ziemlich nervös. Inzwischen gehe sie die Sache deutlich gelassener an, denn das Leben habe ihr gezeigt, "dass es schlimmere Sachen gibt". Ganz leer ausgegangen sei sie damals übrigens nicht: Für ihre Teilnahme gab es 20 Mark Trostpreis, die sie direkt investierte. "Und für die hab ich dann, damals gab es noch für zwei Mark ein Kölsch, hab ich zehn Kölsch gekauft", erzählte sie. Auch eine andere Kandidatin hatte kürzlich die Ruhe weg: Hannelore Grühn. Die Rentnerin aus Buchholz bei Hamburg saß im Rahmen der "3-Millionen-Euro-Woche" auf dem Ratestuhl. Und während Günther noch versuchte, sie aus der Reserve zu locken, wirkte Hannelore bei einer Frage nach der anderen komplett unbeeindruckt.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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Wer wird Millionär?, RTL Kandidatin Hannelore Grühn bei "Wer wird Millionär"

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