Prinzessin Kates Bruder trauert um seinen geliebten Hund

James Middleton (39) trauert um einen langjährigen Begleiter: Sein Hund Zulu ist gestorben. Der Bruder von Prinzessin Kate (44) teilte die traurige Nachricht am Freitag auf Instagram. Noch in diesem Monat wäre der Vierbeiner 16 Jahre alt geworden. Über viele Jahre war er ein fester Bestandteil von James' Leben und gehörte zur Familie des Unternehmers, zu der auch seine Frau Alizée Thevenet und der gemeinsame Sohn Inigo zählen. In seinem Beitrag bringt der 39-Jährige seine Trauer in bewegenden Worten zum Ausdruck: "Aber egal, wie oft man es erlebt, wie viel man darüber schreibt oder wie sehr man glaubt, es inzwischen verstanden zu haben – nichts bereitet einen wirklich auf dieses Gefühlschaos vor..." Seine letzte Ruhe fand Zulu neben seiner bereits verstorbenen Mutter Ella. Die veröffentlichten Fotos zeigen unter anderem, wie James seinen Hund liebevoll im Arm hält. Auch der kleine Inigo verabschiedete sich von dem Vierbeiner und gab ihm einen Kuss auf den Kopf.

Zulu war nicht nur Ellas Sohn, sondern auch der Bruder von Lupo, dem Hund, der einst Prinzessin Kate begleitete und ebenfalls bereits verstorben ist. Auf einer weiteren Aufnahme, die James veröffentlichte, ist Inigo an Zulus letzter Ruhestätte zu sehen. Außerdem teilte der Unternehmer ein Foto, das seinen treuen Begleiter zusammen mit den anderen Hunden der Familie zeigt. In seinem Beitrag macht James deutlich, wie viele gemeinsame Erinnerungen ihn mit Zulu verbinden. "Fast 16 Jahre voller Erinnerungen und Momente, die uns beiden gehörten. Ein ganzes Leben für ihn, aber für mich niemals lang genug...", schreibt er. Zum Abschied widmet er seinem tierischen Freund noch persönliche Worte: "Schlaf gut, mein geliebter Zulu. Ich werde dich schrecklich vermissen."

Eine ganz besondere Rolle spielte für James auch Zulus Mutter Ella. Wie der Unternehmer selbst erzählte, rettete ihm die Hündin einst das Leben. Später wurde sie sogar zur Namensgeberin seines Unternehmens James & Ella. In seinem Abschiedspost stellt sich der Brite nun vor, wie Zulu wieder mit seiner Mutter vereint ist – ebenso wie mit seinem Bruder Lupo, Tilly, Mini und den anderen Tieren, die ihn über die Jahre begleitet haben. Auch an seinen Sohn denkt Kates Bruder in diesem Zusammenhang: Zulu könne Ella nun von all den gemeinsamen Abenteuern erzählen, von den Veränderungen im Familienleben und vor allem davon, "wie wundervoll der kleine Inigo ist". Bereits zuvor hatte James auf Instagram erklärt, welche Bedeutung hinter dem Namen seines Unternehmens steckt – und damit gezeigt, welchen besonderen Platz seine Hunde in seinem Leben einnehmen.

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Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch in Belfast, Oktober 2026

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Instagram / jmidy James Middleton mit Zulu, Oktober 2026

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