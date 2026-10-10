Royal Lodge geräumt: Ex-Prinz Andrew zahlt Millionenbetrag

Andrew Mountbatten-Windsor (66) hat sich nun auch offiziell von seinem langjährigen Zuhause verabschiedet. Der Bruder von König Charles III. (77) hat die Schlüssel zur Royal Lodge in Windsor abgegeben und das Anwesen damit endgültig geräumt. Wie Vertreter des Crown Estate laut Express inzwischen bestätigten, ist die Übergabe vollständig abgeschlossen. Bereits Anfang 2026 hatte Andrew die großzügige Immobilie verlassen. Sein Auszug war schon im Oktober 2025 angekündigt worden, als König Charles öffentlich mitteilte, dass sein jüngerer Bruder den bestehenden Mietvertrag aufgeben und künftig auf dem privaten Sandringham-Anwesen der Königsfamilie leben werde. Der Abschied von der Royal Lodge kommt Andrew allerdings teuer zu stehen. Aufgrund von Schäden und erforderlichen Instandsetzungsarbeiten muss Andrew insgesamt umgerechnet 2,1 Millionen Euro zahlen. Mit der offiziellen Schlüsselübergabe findet die monatelange Diskussion um seinen Auszug nun ihren Abschluss.

Allerdings erhält Andrew für die vorzeitige Beendigung seines Mietverhältnisses auch eine finanzielle Entschädigung. Da der Vertrag ungefähr 50 Jahre früher ausläuft als ursprünglich vereinbart, stehen ihm 356.000 Euro zu. Nach Verrechnung mit den anfallenden Kosten bleiben dem Crown Estate somit rund 1,7 Millionen Euro. Wie die zuständige Verwaltung mitteilte, wurde die Höhe der Zahlungen unter Beteiligung unabhängiger Berater ermittelt und anschließend überprüft. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Zukunft der Royal Lodge. Der Crown Estate prüft derzeit verschiedene Möglichkeiten, das Anwesen künftig zu nutzen und damit zusätzliche Einnahmen zugunsten der Öffentlichkeit zu erzielen. "Der Mietvertrag für die Royal Lodge ist beendet, und unser Fokus liegt nun klar auf ihrer künftigen Nutzung und den Möglichkeiten, durch ihre vorzeitige Rückgabe zusätzlichen finanziellen Wert für die Nation zu schaffen", erklärte ein Sprecher der Organisation. Eine endgültige Entscheidung über die weitere Verwendung der Immobilie steht bislang aus.

Über viele Jahre hinweg war die Royal Lodge Andrews Lebensmittelpunkt gewesen. Dass er das Anwesen verlassen und seinen langfristigen Mietvertrag aufgeben würde, hatte sein älterer Bruder König Charles bereits im vergangenen Herbst öffentlich bekannt gegeben. Anfang dieses Jahres zog der zweifache Vater schließlich auf das private Sandringham-Anwesen der Königsfamilie in der englischen Grafschaft Norfolk. Mit der nun bestätigten Rückgabe der Schlüssel ist der Abschied von seinem früheren Wohnsitz auch auf dem Papier besiegelt. Für den am 19. Februar 1960 geborenen Royal, der lange den Titel Duke of York trug, geht damit seine Zeit in der Royal Lodge endgültig zu Ende. Was aus dem weitläufigen Anwesen in Windsor werden soll, bleibt vorerst offen. Der Crown Estate beschäftigt sich derzeit mit möglichen Nutzungskonzepten, hat konkrete Pläne bislang jedoch nicht öffentlich gemacht.

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