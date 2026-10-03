Miranda Lambert und Carrie Underwood kämpften allein

Miranda Lambert (42) blickt kritisch auf die Countryszene der 2010er-Jahre zurück. In der neuesten Folge des Podcasts "Popcast" sprach die Sängerin darüber, wie schwer es Frauen damals gemacht wurde, sich dauerhaft in der Branche zu etablieren. Während ständig neue männliche Künstler auf den Plan traten, seien sie und Carrie Underwood (43) über mindestens sieben Jahre im Grunde die einzigen dauerhaft erfolgreichen Frauen gewesen, schilderte sie. Die fehlende Ausgewogenheit habe ihr zugesetzt, räumte Miranda offen ein. "Wir sollten einen Orden dafür bekommen, dass wir das überlebt haben", sagte sie im Podcast. Und fügte hinzu: "Das war ehrlich gesagt eine harte Zeit." Ein echtes Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Acts habe es damals schlicht nicht gegeben.

Kurios: Obwohl Miranda und Carrie damals zu den wenigen großen Sängerinnen im Country gehörten, begegneten sie sich beruflich erstaunlich selten. Sie hätten sich beruflich kaum getroffen, erklärte Miranda. Erst während ihrer jeweiligen Las-Vegas-Residencies besuchten sie sich gegenseitig bei ihren Shows. Für Miranda war das ein besonderer Moment, schließlich hatte sie die Bühnenshow ihrer Kollegin erst rund drei Jahre zuvor zum ersten Mal gesehen und umgekehrt. Heute erlebt Miranda die Verhältnisse in der Countryszene als deutlich ausgewogener. Streaming und soziale Medien hätten den Fans mehr Einfluss verschafft und dafür gesorgt, dass unterschiedliche Stimmen und Botschaften Gehör finden. Als Beispiele für erfolgreiche Countrysängerinnen der Gegenwart nannte sie Ella Langley und Megan Moroney (28).

Ihre eigenen Erfahrungen möchte Miranda inzwischen an die nächste Generation weitergeben. Als Mentorin will sie aufstrebende Künstlerinnen begleiten und ihnen mit Ratschlägen zur Seite stehen. Zu Beginn ihrer Karriere habe ihr selbst eine solche Bezugsperson gefehlt: eine Frau, die die Höhen und Tiefen der Musikbranche bereits erlebt hatte und ihre Erfahrungen mit ihr teilen konnte. "Man weiß nicht wirklich, wie man diese Fragen beantworten oder Ratschläge geben soll, wenn man es nicht selbst erlebt hat", erzählte sie. "Deshalb versuche ich, für andere das zu sein, was ich nicht hatte." Auch privat hat Miranda ihr Glück gefunden: Seit 2019 ist sie mit Brendan McLoughlin (34) verheiratet.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Miranda Lambert und Carrie Underwood

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Getty Images Miranda Lambert bei dem CMAs

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Getty Images Carrie Underwood, Juni 2024