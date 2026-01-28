Miranda Lambert feiert siebten Hochzeitstag mit Mann Brendan

Großes Liebes-Update aus Nashville: Miranda Lambert (42) und Brendan McLoughlin (34) haben am Montag, 26. Januar, ihren Hochzeitstag gefeiert – und dazu eine kleine Foto-Love-Story auf Instagram geliefert. Die Sängerin zeigte mehrere intime Schnappschüsse mit ihrem Ehemann, darunter ein sonnendurchflutetes Selfie mit Weingläsern in der Hand, ein Kuschelbild mit breitem Grinsen und eine Szene zu Pferd, bei der Brendan die Zügel hält. Kennengelernt hatten sich die beiden 2018 bei "Good Morning America" in New York, gefeiert wurde jetzt ihr gemeinsamer Meilenstein als Paar – mit jeder Menge Herzmomenten, die nach mehr Einblicken in sieben Jahren Ehe verlangen.

Unter ihrem Post schrieb Miranda: "Auf sieben Jahre @brendanjmcloughlin", und die Kommentarspalte lief sofort heiß mit Glückwünschen und Herz-Emojis. "Omg die süßesten Pics! Frohen Jahrestag!", jubelte eine Nutzerin, andere legten nach: "Fröhlichen Jahrestag an ein wunderschönes Paar! Cheers!" und "Ich bin so froh, dass du deine Seelenverwandten gefunden hast. Du verdienst alles! Glückwunsch!" Zu sehen sind auch Rückblicke aus verschiedenen Jahren – vom vertrauten Pärchenmoment bis zum Ausflug ins Grüne. Wenn Miranda nicht gerade auf Tour ist oder ihre Las-Vegas-Residency bedient, verbringt das Paar die freie Zeit vorzugsweise draußen: Der nächste Block an US-Shows ist bereits von Februar bis Juli geplant, zuvor wurde aber erstmal der Liebesfesttag zelebriert.

Vor rund einem Jahr wurde die eigentlich so glückliche Ehe der Sängerin dennoch ordentlich auf die Probe gestellt. Damals tauchte plötzlich ein Video im Netz auf, das Brendan in Mirandas Bar in vertrauter Runde mit einer blonden Frau zeigte. Schnell machten Gerüchte über Fremdflirten die Runde. Ein Insider berichtete damals gegenüber InTouch: "Miranda hat Brendan die Meinung gegeigt und ihn gewarnt, er solle besser aufpassen, wie er sich verhält." Laut Quelle fühlte sich die Musikerin durch den Zwischenfall "gedemütigt". Die Sorge, was der Ehemann hinter ihrem Rücken treibt, machte ihr offenbar schwer zu schaffen.

Instagram / mirandalambert Musikerin Miranda Lambert und Brendan McLoughlin

Instagram / mirandalambert Brendan McLoughlin und Miranda Lambert

Getty Images Miranda Lambert und Brendan McLoughlin bei den 58. CMA Awards 2024