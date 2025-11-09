So wurde Guido Maria Kretschmer mehrfach "Kunde des Jahres"

Guido Maria Kretschmer (60) sorgt in seinem Hamburger Stadtteil Blankenese für ein charmantes Kuriosum: Der Designer und Moderator wurde dort gleich mehrfach ausgezeichnet – und zwar nicht für Haute Couture, sondern für gute Laune im Alltag. Wie er jetzt in seinem Podcast "Feinstoff" im Gespräch mit seinem Gast Torsten Sträter (59) verrät, wurde er im örtlichen Supermarkt bereits zweimal zum "Kunde des Jahres" gewählt. Seit 2021 lebt er mit Ehemann Frank Mutters in dem Hamburger Stadtteil, quatscht sich charmant durch die Nachbarschaft und beweist täglich, dass ihm all die Lobeshymnen gewiss nicht zu Kopf steigen: "Ich plaudere mit allen", erklärt Guido und betont, sich selbst kleinste Details aus den Gesprächen zu merken.

Blankenese scheint mit dem 60-Jährigen einen inoffiziellen Feelgood-Manager gefunden zu haben, der sein Handwerk bestens versteht. "Ich kenne die Geschichten von denen und frage nach: 'Anton, was macht die Freundin? Was macht die Neurodermitis?'", erzählt Guido lachend weiter. Selbst in seiner Arztpraxis blieb seine zugewandte Art nicht unbemerkt: Dort wurde der Münsteraner bereits mehrfach als "Patient des Jahres" ausgezeichnet und wurde sogar zu internen Weihnachtsfeiern eingeladen. "Hätte nicht sein müssen", so sein schmunzelndes Fazit dazu.

Dass Guido in Blankenese so viel Zuspruch bekommt, passt zu dem Bild, das viele von ihm kennen: Als charmanter Moderator – unter anderem der VOX-Show Shopping Queen – zeigt er sich immer wieder nahbar und sympathisch. Doch kleine Gespräche an der Supermarktkasse und ein Lächeln im Wartezimmer gehören für ihn offenbar genauso zum Leben wie seine gefeierten TV- und Modeprojekte. So beweist er mit dieser Blankeneser Anekdote: Guidos Herzlichkeit ist keine Masche, sondern gelebter Alltag.

Anzeige Anzeige

Imago Guido Maria Kretschmer beim ABOUT YOU Fashion Circus während der Berlin Fashion Week am 4. Juli 2024 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Juli 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Guido Maria Kretschmer