Blueface macht Chrisean Rock im Club einen Antrag

Blueface (29) und Chrisean Rock (26) haben sich verlobt! Für den besonderen Moment wählte Blueface die Problem Lounge in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona. Wie TMZ berichtet, kündigten zwei Mitarbeiterinnen des Flaschenservices die große Überraschung vor den Augen der Clubgäste mit leuchtenden Schildern an. Auf einem davon war die alles entscheidende Frage zu lesen: "Willst du mich heiraten?" Daraufhin ging Blueface vor seiner Partnerin auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Chrisean zeigte sich von der romantischen Überraschung völlig überwältigt, wirkte aber sichtlich glücklich – ihre Zustimmung machte sie mit unzähligen Küssen deutlich. Auch die anderen Besucher der Location feierten den emotionalen Augenblick. Sie jubelten dem frisch verlobten Paar begeistert zu und zückten ihre Handys, um den Antrag sowie die anschließenden Zärtlichkeiten auf Fotos und Videos festzuhalten.

Eine Aufnahme aus dem Nachtclub zeigt noch einmal genau, wie Blueface seinen Antrag inszenierte. Zu Beginn des Videos stehen er und Chrisean gemeinsam in der gut besuchten Location. Kurz darauf treten die beiden Mitarbeiterinnen mit den hell leuchtenden Botschaften an das Paar heran. Während die Aufmerksamkeit der Gäste auf die beiden gerichtet ist, sinkt der Rapper vor Chrisean auf ein Knie. Die Musikerin lässt ihre Überraschung deutlich erkennen und reagiert anschließend mit vielen innigen Küssen. Obwohl auf dem Clip keine ausdrücklich ausgesprochene Antwort von ihr festgehalten wurde, nahm sie den Antrag mit dieser Reaktion eindeutig an. Für die beiden bedeutet die Verlobung eine neue Wendung in ihrer an Dramen reichen Liebesgeschichte. Nach mehreren Trennungen hatten der Musiker und seine Partnerin ihre Romanze erst vor Kurzem wieder aufleben lassen. Nun machten sie ihre Beziehung mit dem öffentlich gefeierten Heiratsantrag im Club offiziell noch verbindlicher.

Kennengelernt hatten sich Blueface und Chrisean im Jahr 2020 in der Realityshow "Blue Girls Club". Wenig später entwickelte sich zwischen dem Musiker und der Rapperin eine Beziehung. Ihr turbulentes Liebesleben wurde anschließend in der Realityshow "Crazy In Love" begleitet und war über Jahre hinweg von wiederholten Trennungen und Versöhnungen geprägt. Zudem trugen die beiden Streitigkeiten öffentlich in den sozialen Medien aus. Auch gegenseitige Vorwürfe körperlicher Gewalt überschatteten ihre Partnerschaft. Im September 2023 kam schließlich ihr gemeinsamer Sohn Chrisean Jesus Malone Jr. zur Welt. Vor der Geburt hatte Blueface öffentlich infrage gestellt, ob er der Vater des Kindes sei. Auch danach ging das Paar mehrfach getrennte Wege, fand aber immer wieder zueinander. Mit der Verlobung in Arizona gehen sie nun den nächsten Schritt in ihrer langen, von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägten Geschichte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blueface mit seiner Freundin ChriseanRock

Anzeige Anzeige

Getty Images Blueface mit seiner Freundin ChriseanRock im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrisean Rock, Rapperin

Anzeige