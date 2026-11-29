Henning Baum (54) hat für Nacktszenen eine ganz eigene Regel. Steht ein freizügiger Dreh am Nachmittag an, bleibt bei dem Schauspieler mittags der Teller leer. Das verriet der "Der letzte Bulle"-Star jetzt im Gespräch mit RTL Radio. Anlass für das Gespräch war unter anderem ein ganz besonderes Shooting: Henning ziert oberkörperfrei das Cover der Playboy-Sonderedition "How to be a Man – Der Playboy Gentlemen's Guide". Auf die Frage, ob er auf dem Titelbild auch untenrum nichts anhabe, musste der Schauspieler die Moderatoren allerdings enttäuschen. "Nein, ich trage natürlich eine Hose", erklärte er bei RTL Radio. Der Grund für Hennings Essens-Regel ist simpel: Ein voller Magen macht sich vor der Kamera nicht besonders gut. "Aber dann muss ich zum Beispiel, wenn die am Nachmittag gedreht wird, muss ich auf das Mittagessen verzichten, weil sonst bin ich dann mit vollem Bauch und dann sieht das natürlich aus wie so ein Grizzlybär", scherzte Henning im Interview.

Grundsätzlich hat der Darsteller also kein Problem damit, für eine Film- oder Fernsehrolle die Hüllen fallen zu lassen. Allerdings knüpft er seine Bereitschaft an Bedingungen: Er muss sich körperlich einigermaßen fit fühlen. Außerdem muss die Handlung die nackte Haut auch wirklich verlangen. Denn reine Effekthascherei kommt für den Schauspieler nicht infrage. Freizügige Szenen nur um ihrer selbst willen hält er für überflüssig. "Das muss man den Leuten auch nicht aufdrängen. Es muss ja eben zur Geschichte passen", stellte Henning gegenüber RTL Radio klar. Ganz ausschließen will er solche Momente in seinen Projekten aber keineswegs. Wenn die Rolle es erfordert, kann es durchaus passieren, dass er vor der Kamera blankzieht.

"Also solange ich einigermaßen in Form bin und wenn es die Geschichte hergibt, kann es sein, dass so was auftaucht. Ja, das gibt es", bestätigte er im Gespräch mit dem Sender. Ob er sich am Ende tatsächlich auszieht, hängt für ihn damit von zwei Faktoren ab. Dass sein Aussehen immer wieder für Gesprächsstoff sorgt, nimmt Henning dabei mit einer ordentlichen Portion trockenem Humor. Auf das Thema angesprochen, scherzte er: "Ja, ich leide darunter. Also ich müsste auch mal wieder zum Therapeuten."

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Getty Images Henning Baum beim Münchner Film Festival, 2017

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Instagram / henningbaum_offiziell Henning Baum, Schauspieler

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