Fans der Zauberwelt können sich auf eine besonders hitzige Szene freuen! Rafe Spall (43), der in der neuen Harry Potter-Serie von HBO als Arthur Weasley zu sehen sein wird, hat bestätigt, dass eine wichtige Buchszene in der zweiten Staffel umgesetzt wird. Wie die spanische Zeitung La Razón berichtet, handelt es sich um eine Begegnung in einem Buchladen. Dort trifft Arthur gemeinsam mit seiner Familie auf Lucius Malfoy und dessen Angehörige. Während Gilderoy Lockhart seine Bücher signiert, macht Lucius abfällige Bemerkungen über die bescheidenen finanziellen Verhältnisse der Weasleys. Arthur lässt diese Provokationen nicht auf sich sitzen, sodass der Streit zwischen den beiden Familienvätern schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung endet.

Die Begegnung im Buchladen stammt aus der Romanvorlage von J.K. Rowling (61). In der Serienversion soll sie nun ausführlicher behandelt werden als in den bisherigen Kinofilmen. Dort sei der persönliche Konflikt zwischen Arthur und Lucius laut La Razón weitgehend unter den Tisch gefallen und nur kurz angeschnitten worden. Die HBO-Adaption kann sich hingegen mehr Zeit nehmen, um zu zeigen, mit welcher Überheblichkeit die wohlhabenden Malfoys der kinderreichen Weasley-Familie und deren finanziellen Schwierigkeiten begegnen. Auch für den weiteren Verlauf der Geschichte ist die Begegnung entscheidend. Durch den Vorfall gelangt Tom Riddles Tagebuch in Ginnys Hände und setzt damit einen wichtigen Handlungsstrang der zweiten Geschichte in Gang. Wie die Auseinandersetzung letztlich umgesetzt wird, bleibt allerdings noch abzuwarten. Auch ein konkreter Ausstrahlungstermin für die entsprechende Folge steht bislang nicht fest.

Für Rafe ist die Rolle in der Zauberwelt übrigens mit einer ganz besonderen Familiengeschichte verbunden. Sein Vater Timothy Spall (69) war in den Kinofilmen als Peter Pettigrew zu sehen. Die Figur hatte sich jahrelang als Ratte getarnt und war unter dem Namen Krätze als Haustier von Ron bekannt. Am Set der neuen Serie begegnete Rafe prompt einer Ratte, die für Ron vorgesehen war. Den ungewöhnlichen Zufall hielt er direkt mit einem Foto fest. "Es ist lustig, dass mein Vater Rons Ratte gespielt hat und ich jetzt Arthur Weasley spiele", erzählte Rafe laut La Razón. Wäre er auf Social Media aktiv, hätte er die Aufnahme nach eigenen Angaben auch geteilt. Bei weiteren Details zur Szene mit Lucius blieb der Schauspieler dagegen zurückhaltend. Über die Auseinandersetzung der beiden Familienväter wollte er bislang nichts weiter verraten.

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Imago Jason Isaacs als Lucius Malfoy in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

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Imago Arthur Weasley und Harry Potter in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

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