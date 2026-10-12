Brooklyn Beckham verteidigt seine verbrannten Spaghetti

Brooklyn Peltz-Beckham (27) muss sich nach einem neuen Kochvideo auf Instagram gegen Kritik wehren. Der Sohn von Victoria (52) und David Beckham (51) bereitete darin Spaghetti all'assassina zu, bei denen die Nudeln bewusst knusprig und dunkel angeröstet werden. Viele Nutzer hielten das Ergebnis dennoch für verbrannt und warfen dem Hobbykoch vor, das Gericht ruiniert zu haben. Wie Page Six berichtet, reagierte Brooklyn auf die Kommentare mit einem Meme aus der Serie Friends. Zuvor hatte er bereits klargestellt, dass die dunklen Nudeln bei diesem Rezept beabsichtigt sind: "An alle, die so nett kommentieren, dass ich mein Essen ständig anbrennen lasse: Diese Pasta soll genau so sein, alsooo."

Tatsächlich gehört das kräftige Anrösten bei Spaghetti all'assassina zur traditionellen Zubereitung. Die Spezialität stammt aus der süditalienischen Region Apulien und wird direkt in der Pfanne mit Tomatensoße gegart, bis die Nudeln stellenweise knusprig und dunkel werden. Einige Nutzer verteidigten Brooklyn deshalb gegen die Kritik. Andere störten sich jedoch an weiteren Details seiner Zubereitung: Dabei bemängelten sie unter anderem, dass er Knoblauch aus der Packung verwendete und auf Tomatensoße aus dem Glas zurückgriff. Auf diese Kritikpunkte ging Brooklyn in seiner Erklärung zum Anbrennen nicht gesondert ein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Brooklyns Kochvideos für Diskussionen sorgen. Erst im Sommer hatte ein Clip für Aufsehen gesorgt, in dem er während eines Yachturlaubs in Südfrankreich Nudelwasser direkt aus dem Meer schöpfte. Mit dem Video, das ursprünglich bereits im Juli 2025 veröffentlicht worden war, bewarb er seine scharfe Soße der Marke Cloud23. Auch diesmal steht seine Kochkunst im Mittelpunkt der Kommentare. Brooklyn teilt regelmäßig Einblicke in seine Küchenexperimente und macht damit seine Leidenschaft fürs Kochen öffentlich.

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Getty Images Brooklyn Beckham auf dem Roten Teppich bei den 83. Internationalen Filmfestspielen von Venedig am Lido, 5. September 2026

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

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Instagram / nicolapeltzbeckham Brooklyn Beckham mit Frau im Urlaub, August 2026