Chris Browns Ex fordert 45.000 Dollar im Monat

Diamond Brown stellt ihrem Ex-Partner Chris Brown (37) eine stattliche Rechnung: Rund 45.000 Dollar, umgerechnet etwa 40.000 Euro, an Kindesunterhalt im Monat soll der Sänger künftig für die gemeinsame Tochter Lovely zahlen. Das geht aus aktuellen Gerichtsdokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Die geforderte Summe setzt sich demnach aus zwei größeren Posten zusammen. Rund 20.000 Euro soll der Musiker für die Miete und weitere Haushaltskosten übernehmen. Hinzu kommen etwa 17.000 Euro, die laut Diamond direkt für Lovely vorgesehen sind – unter anderem für ihre Schule, medizinische Versorgung und verschiedene Freizeitaktivitäten. Mit ihrem Antrag möchte die Mutter erreichen, dass diese aus ihrer Sicht notwendigen Zahlungen künftig verbindlich festgelegt werden. Bislang gibt es keine feste Regelung dazu, wie viel Chris monatlich für Mutter und Tochter zahlen muss.

Besonders auffällig sind die einzelnen Ausgaben, die Diamond in den Unterlagen aufführt. Demnach veranschlagt sie monatlich 450 Euro für Lovelys Kleidung, 3.100 Euro für die Kinderbetreuung und weitere 1.700 Euro als Rücklage für das spätere College. Für Geschenke sollen ebenfalls 1.700 Euro eingeplant werden, während Kunst- und Sportunterricht mit 1.300 Euro zu Buche schlagen. Selbst ein Haarschnitt findet mit 310 Euro den Weg in die Aufstellung. Aktuell finanziert Chris seiner Ex-Partnerin nach ihren Angaben ein Haus mit vier Schlafzimmern und drei Badezimmern, das Diamond selbst als eher schlicht beschreibt. Dennoch hält sie einen Umzug für notwendig und strebt eine Immobilie mit einer monatlichen Miete von 13.300 Euro an. Zudem überweise der Musiker ihr bereits freiwillig 6.200 Euro im Monat zur freien Verfügung, übernehme ihre Nebenkosten und habe ihr einen Tesla gekauft. Diamond zufolge reicht diese finanzielle Unterstützung jedoch nicht aus. Neben dem höheren Unterhalt beantragt sie laut TMZ außerdem das hauptsächliche Sorgerecht für Lovely.

Der Streit ums Geld ist offenbar nur ein Teil des Konflikts zwischen den ehemaligen Partnern. Nach Diamonds Angaben ist ihre Beziehung bereits vor zwei Jahren zerbrochen. In den Gerichtsunterlagen erhebt sie zudem schwere Vorwürfe gegen den Sänger: Er belästige sie und habe ihrem neuen Freund sowie dessen Zwillingsbruder mit dem Tod gedroht. Außerdem soll Chris wütend reagieren, wenn sie sich mit anderen Männern treffe – obwohl er selbst inzwischen eine neue Partnerin habe. Der Musiker weist die Anschuldigungen über seinen Anwalt zurück. Lovely ist nicht das einzige Kind des Sängers: Chris Brown ist insgesamt vierfacher Vater.

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Getty Images Chris Brown in London, Juli 2026

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Instagram / thediamondbrown Diamond Brown, August 2024

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Getty Images Sänger Chris Brown, Juni 2025