Chris Browns Ex erhebt heftige Vorwürfe vor Gericht

Diamond Brown erhebt in neuen Gerichtsunterlagen schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner Chris Brown (37). Laut Dokumenten, die TMZ vorliegen, soll der Sänger Diamond belästigt und ihrem aktuellen Freund sowie dessen Zwillingsbruder mit dem Tod gedroht haben. Die Schilderungen sind Teil des laufenden Streits um Unterhalt und Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Diamond betont in den Dokumenten, dass ihre Beziehung bereits vor zwei Jahren endete. Trotzdem reagiere der Musiker ausgesprochen wütend, sobald sie andere Männer date, obwohl er selbst eine neue Partnerin habe. Chris weist die Vorwürfe über seinen Anwalt zurück. In einer mutmaßlichen E-Mail an Diamonds Team heißt es: "Chris bestreitet das, und tatsächlich sehe ich weiterhin, dass Ihre Mandantin unangemessene Dinge postet. Bitte senden Sie mir konkrete Angaben, damit ich darauf eingehen und verstehen kann, worum es geht, und helfen kann, falls dies wirklich geschieht."

Diamond zufolge soll Chris schon einen anderen Mann, den sie nach der Trennung kennenlernte, auf ähnliche Weise bedrängt haben. Beide späteren Beziehungen seien letztlich an den angeblichen Belästigungen zerbrochen. Sein Verhalten mache ihr Angst und störe ihren Frieden, führt sie in den Unterlagen aus. Darüber hinaus soll Chris sie über Social Media bedrängt und sie bei einer Geburtstagsfeier vor den Augen ihrer gemeinsamen Tochter heftig angegangen haben. Im Unterhaltsstreit wirft sie ihm zudem vor, finanzielle Unterlagen zurückzuhalten und zu wenig für Lovely zu zahlen. Ihr eigenes Monatseinkommen beziffert sie auf rund 1.500 Dollar (rund 1.321 Euro), sein Vermögen schätzt sie hingegen auf 50 Millionen Dollar, also 44.033.465 Euro. Sie verlange lediglich, dass die Bedürfnisse ihrer Tochter angemessen gedeckt würden. Chris' Rechtsbeistand wurde von TMZ erneut um eine Stellungnahme gebeten, reagierte zunächst aber nicht.

Der Konflikt um Lovely beschäftigt das Gericht bereits seit Mai 2026. Damals beantragte Diamond in Los Angeles das alleinige rechtliche und physische Sorgerecht für ihre zu diesem Zeitpunkt vierjährige Tochter. Der Sänger sollte nach ihrem Willen lediglich ein Besuchsrecht erhalten. Chris stellte sich gegen diese Forderung und verlangte seinerseits das gemeinsame rechtliche und physische Sorgerecht. In ihrer aktuellen Darstellung behauptet Diamond allerdings, dass der beruflich viel reisende Musiker in den vergangenen sechs bis sieben Monaten kein einziges Mal darum gebeten habe, Lovely zu sehen. Diese Angabe stammt von ihr selbst und steht im Kontrast zu dem Wunsch nach gemeinsamem Sorgerecht, den der "Under The Influence"-Interpret zuvor vor Gericht geäußert hatte.

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Instagram / thediamondbrown Diamond Brown, August 2024

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Getty Images Chris Brown in London, Juli 2026

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ActionPress Chris Brown im April 2024