"Doctor's Diary"-Star Diana Amft hat Gastauftritt bei GZSZ

Diana Amft (50) ist bald zurück auf dem Bildschirm. Die "Doctor's Diary"-Berühmtheit hat sich einen Gastauftritt bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten ergattern können. Und in der Daily spielt sie eine ganz besondere Rolle: sich selbst. Statt in eine fiktive Figur zu schlüpfen, steht sie als Diana Amft vor der Kamera und trifft auf Serienstar Ulrike Frank (57), die seit Jahren die Rolle der Katrin Flemming verkörpert. Gedreht wurde das Ganze aber nicht in den gewohnten Serienkulissen, sondern im Berliner Zoo Palast.

Die Folge läuft am 19. Oktober um 19:40 Uhr bei RTL, auf RTL+ ist sie bereits ab dem 12. Oktober abrufbar. "Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wenn es für mich ein bisschen ungewohnt war, weil ich normalerweise ja immer in eine Rolle schlüpfe. Ich habe heute auch nur freundlich gespielt", freute sich die Schauspielerin über ihren Abstecher in der Serie.

Anlass für den Gastauftritt ist Dianas neue Komödie "Der perfekte Urlaub", in der sie mit Elyas M'Barek (44), Karoline Herfurth (42), Florian David Fitz (51), Jella Haase (33), Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring (59), Jessica Schwarz (49) und Emily Kusche (24) vor der Kamera steht. Der Film kommt am 22. Oktober als Nachfolger von "Das perfekte Geheimnis" in die Kinos und dient in der Serie als Bindeglied zwischen Realität und Handlung. In der Episode "Die perfekte Paella" richtet Katrins Agentur Female³ ein Pressescreening für den Film aus – und genau dort begegnen sich die beiden Frauen. "Ich habe nur nette Leute kennengelernt, und die Atmosphäre war total schön und locker. Es hat wirklich große Freude gemacht", schwärmte Diana über die Arbeit bei GZSZ.

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Diana Amft, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Schauspielerinnen Ulrike Frank und Diana Amft

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Ulrike Frank und Diana Amft beim GZSZ-Dreh