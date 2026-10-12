Elon Musk entfernte Tochter Vivian aus Krankenversicherung

In der neuen Dokumentation "Musk" erhebt Justine Musk (54) einen schweren Vorwurf gegen ihren Ex-Mann Elon Musk (55). Wie das Magazin People berichtet, soll der Unternehmer die gemeinsame Tochter Vivian Jenna Wilson im Zusammenhang mit ihrer Transition aus der Krankenversicherung gestrichen haben. In der fast vierstündigen Dokumentation erzählt Justine, dass Elon sie zuerst darum bat, ihrer gemeinsamen Tochter etwas auszurichten – nämlich, dass er sie für immer lieben werde. Doch nur wenig später kam es zu einer völlig überraschenden Wendung. "Er nahm Vivian aus der Krankenversicherung", erklärt die Autorin in der Dokumentation. Vivian war 16 Jahre alt, als sie ihre Transition vollzog. Der Film über das Privatleben und die Karriere des Unternehmers startete am 9. Oktober in den US-Kinos. Elon selbst kommt darin nicht zu Wort.

Außerdem berichtet Justine, ihr Ex-Mann habe die Transition der gemeinsamen Tochter so verarbeitet, als sei ein Kind gestorben. Besonders verletzt war Vivian demnach von einem Post auf X. Darin behauptete Elon öffentlich, er habe sein Kind durch das sogenannte "Woke-Virus" verloren. "Indem er das der ganzen Welt erzählte, sagte er auch ihr, was er dachte. Und er hat nie versucht, das zu reparieren, was er zerstört hat – das liegt nicht in seiner Natur. Wenn er eine Beziehung zerstört, lässt er sie einfach zerstört", so Justine laut E! News. Der Milliardär selbst streitet die Vorwürfe vehement ab. Er bezeichnet den Film des Oscar-Gewinners Alex Gibney als reine Hetzkampagne, die seinem Ruf schaden soll. Inzwischen droht Musks Anwaltsteam dem Regisseur sowie der Produktionsfirma mit einer Klage und rechtlichen Konsequenzen. Sie werfen dem Film "grobe und faktische Verzerrungen" vor. Eine Mitwirkung an der Doku hatte Elon zuvor abgelehnt.

Die Beziehung zwischen Vivian und ihrem Vater gilt schon lange als gebrochen. Schon im Jahr 2022 strich sie den Nachnamen Musk aus ihrem Pass und stellte vor Kurzem klar, dass eine Versöhnung für sie absolut kein Thema mehr ist. Laut ihren Aussagen hat Elon seit Jahren nicht einmal versucht, wieder auf sie zuzugehen. Im Interview mit NBC News nannte sie ihn einen abwesenden Vater und erinnerte sich, dass sie hauptsächlich von ihrer Mutter und verschiedenen Nannies großgezogen wurde. "Er war kalt. Er wurde schnell wütend. Er ist gleichgültig und narzisstisch", sagte sie über den Unternehmer. Justine und Elon hatten sich in den 1990er-Jahren an der Queen's University in Kanada kennengelernt. Im Jahr 2000 gaben sie sich das Jawort, 2008 folgte die Trennung. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor. Ihr erstgeborener Sohn Nevada starb im Säuglingsalter. Vivian hat einen Zwillingsbruder, außerdem gehören Drillinge zur Familie.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Elon Musk und Tochter Vivian Jenna Wilson

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Getty Images Elon Musk im Oval Office im Mai 2025

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Instagram / vivllainous Vivian Jenna Wilson debütiert bei der New York Fashion Week, 2025