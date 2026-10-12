Nach Jac-Trennung sucht Dan Osborne inneren Frieden

Sieben Monate nach der Trennung von Jacqueline Jossa findet Dan Osborne nachdenkliche Worte. Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit teilte ein Selfie auf Instagram und verband es mit einer langen Botschaft an seine Follower. "Manchmal muss man sich einfach von allem zurückziehen. Sich Zeit nehmen, um nachzudenken, zu reflektieren und neu anzufangen", begann er sein Statement und weiter: "Nicht jeder wird verstehen, wie du mit Dingen umgehst, welche Entscheidungen du triffst oder was du brauchst, um deinen Frieden zu finden. Und das ist in Ordnung." "Nicht jeder muss deinen Weg verstehen oder damit einverstanden sein, wie du ihn gehst", betont Dan.

Umso wichtiger sei es, sein eigenes Wohlbefinden an die erste Stelle zu setzen. "Tu, was dich glücklich macht, was deinem Verstand guttut, dir Frieden schenkt und dir hilft, zu wachsen. Fühle dich niemals schuldig, wenn du dir Zeit für dich selbst nimmst", appelliert er an seine Fans. Im Leben gehe es darum, "zu lernen, nachzudenken, Fehler zu machen, an ihnen zu wachsen und ständig daran zu arbeiten, eine bessere Version seiner selbst zu werden". Das größte Wachstum finde eben manchmal nur dann statt, wenn man lerne, mit sich selbst im Reinen zu sein. Dan fiebere dem Tag, an dem er endlich mit diesem Gefühl aufwache, schon sehnsüchtig entgegen.

Keine zwei Wochen zuvor hatte er seine Community mit einem Hinweis auf einen "Krieg in seinem Kopf" beunruhigt. Dem Tag, an dem er mit einem reinen Gewissen aufwache, fiebere Dan schon sehnsüchtig entgegen. Ob mit reinem Gewissen oder Gefühlschaos im Kopf: Dan scheint unter der Trennung von seiner langjährigen Partnerin schwer gelitten zu haben. Nachdem die Trennung publik wurde, wurde die britische TV-Bekanntheit beim bitterlichen Weinen in seinem Auto gesichtet. Dan und Jac gingen seit 2013 gemeinsam durchs Leben – seit 2017 als verheiratetes Ehepaar.

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Instagram / danosborneofficial Dan Osborne, Oktober 2026

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ActionPress Dan Osborne und Jecqueline Jossa, Juli 2016

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Instagram / danosborneofficial Jaqueline und Dan Osborne mit ihren Kids

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