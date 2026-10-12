Kevin Hart will Sexvideo-Partnerin vor Gericht stoppen

Kevin Hart (47) will verhindern, dass eine für ihn brisante Zeugin im Rechtsstreit mit seiner früheren Assistentin Miesha Shakes vor Gericht zu Wort kommt. Miesha, die von 2017 bis 2020 für den Comedian arbeitete, hatte vor wenigen Tagen das Model Montia Sabbag auf ihre mögliche Zeugenliste gesetzt. Montia könnte demnach über Kevins Sexvideo-Skandal und die juristische Auseinandersetzung sprechen, die sich daraus entwickelte. Genau das will der Schauspieler nun verhindern: Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, hat er beantragt, Montia gar nicht erst als Zeugin zuzulassen. Er ist der Ansicht, dass ihre möglichen Ausführungen keinen Bezug zum aktuellen Verfahren haben. Dem US-Portal zufolge geht Kevin zudem davon aus, dass seine Ex-Mitarbeiterin ihn mit der Nennung des Models bloßstellen und einen neuen Skandal auslösen möchte. Nun muss das zuständige Gericht über seinen Antrag entscheiden.

Ausgangspunkt des Verfahrens ist ein Interview, das Miesha der Bloggerin Tasha K über Kevins Privatleben gegeben hatte. Kevin wirft ihr vor, damit gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung verstoßen zu haben, die sie bei ihrem Ausscheiden aus seinem Unternehmen unterschrieben habe. Er macht geltend, dass die Aussagen seinem Ruf geschadet hätten, und fordert deshalb Schadenersatz. Miesha hält die Vereinbarung dagegen für nicht durchsetzbar und begründet das damit, dass Kevin selbst andere Verpflichtungen aus der damaligen Übereinkunft nicht erfüllt habe. Der Entertainer bemängelt außerdem, dass seine frühere Assistentin ihre Zeugenliste eingereicht habe, ohne sie zuvor mit seinem Anwaltsteam abzustimmen. Nach Kevins Auffassung sind für die Klärung des Falls lediglich er selbst, Miesha und Tasha von Bedeutung. Andere Personen sollten seiner Ansicht nach nur dann aussagen dürfen, wenn Miesha nachvollziehbar darlegen kann, welchen konkreten Beitrag sie zum Verfahren leisten könnten.

Montia war 2017 gemeinsam mit Kevin in jenem intimen Video zu sehen, das anschließend für reichlich Schlagzeilen sorgte. Danach kam es auch zu einem juristischen Konflikt zwischen Montia und Kevin. Miesha will das Model nun nicht nur zu den damaligen Ereignissen befragen lassen, sondern auch zu dem juristischen Konflikt, der sich daran anschloss. Damit könnte ein lange zurückliegender Teil von Kevins Privatleben im aktuellen Verfahren erneut thematisiert werden. Neben Montia stehen bislang die ehemalige Assistentin selbst und der Comedian als mögliche Zeugen im Raum. Ob das Model tatsächlich vor Gericht erscheinen und über den Sexvideo-Skandal sprechen darf, ist allerdings noch offen. Ausschlaggebend ist die Entscheidung über Kevins Antrag, Montia von der Zeugenliste auszuschließen. Bis das Gericht darüber befunden hat, bleibt unklar, welche Rolle sie in dem Streit zwischen dem Comedian und seiner ehemaligen Assistentin spielen wird.

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Getty Images Kevin Hart spricht beim Hartbeat Brunch im Rahmen des Netflix is a Joke Festival in Beverly Hills, Mai 2024

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Getty Images Montia Sabbag spricht bei einer Pressekonferenz der Bloom Firm in Woodland Hills, CA, zu den Vorwürfen im Kevin-Hart-Skandal

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Imago Kevin Hart bei dem Screening von "72 Hours", Juli 2026