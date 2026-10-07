Sex-Tape-Skandal wird Kevin Hart erneut gefährlich

Ein Kapitel aus Kevin Harts (47) Vergangenheit könnte schon bald erneut vor Gericht zum Thema werden: Sein Sexvideo-Skandal aus dem Jahr 2017 spielt offenbar eine Rolle im aktuellen Rechtsstreit mit seiner ehemaligen Assistentin Miesha Shakes. Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, möchte Miesha ausgerechnet Montia Sabbag als Zeugin vorladen – jene Frau, die damals gemeinsam mit dem Comedian in dem intimen Video zu sehen war. Montia soll demnach sowohl zu den damaligen Ereignissen als auch zu den anschließenden Ermittlungen aussagen. Doch sie ist offenbar nicht die einzige geplante Zeugin: Miesha will Berichten zufolge ebenfalls selbst vor Gericht aussagen und zudem Kevin persönlich in den Zeugenstand holen. Ob es tatsächlich dazu kommt, steht bislang noch nicht fest. Eine entsprechende Entscheidung wurde noch nicht getroffen, das Verfahren läuft weiterhin.

Angestoßen hatte den Rechtsstreit Kevin selbst. Der Schauspieler wirft seiner früheren Assistentin vor, mit einem Interview gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung verstoßen zu haben. Durch Aussagen über sein Privatleben gegenüber einem Blogger habe sie seinem Ruf geschadet. Miesha widerspricht dieser Darstellung. Ihrer Argumentation zufolge habe Kevin bestimmte Verpflichtungen aus der getroffenen Vereinbarung selbst nicht erfüllt, weshalb diese aus ihrer Sicht nicht mehr gültig sei. Darüber hinaus vertritt sie offenbar die Position, dass der Comedian seinen Ruf im Laufe der Jahre selbst beschädigt habe – und verweist dabei unter anderem auf den Sexvideo-Skandal. Montia hatte Kevin 2019 auf 60 Millionen Dollar verklagt und behauptet, beim Sex ohne ihre Zustimmung gefilmt worden zu sein. Der Entertainer bestritt jegliches Fehlverhalten, die Klage wurde später abgewiesen.

Durch den aktuellen Rechtsstreit könnte damit erneut ein äußerst privates Kapitel aus dem Leben des vierfachen Vaters in den Mittelpunkt rücken. Kevin ist seit August 2016 mit Eniko Hart (42) verheiratet – der Sexvideo-Skandal wurde somit während ihrer Ehe öffentlich. Noch vor wenigen Monaten hatte der Komiker mit Blick auf den bevorstehenden zehnten Hochzeitstag betont, wie dankbar er für seine Frau und den Zusammenhalt innerhalb seiner Familie sei. In den vergangenen Jahren präsentierte das Paar nach außen vor allem sein gemeinsames Familienleben und den Aufbau seines Zuhauses. Ob das laufende Verfahren Auswirkungen auf ihre Ehe hat, ist nicht bekannt. Weder Kevin noch Eniko haben sich bislang öffentlich dazu geäußert.

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Getty Images Kevin Hart, Comedian

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Getty Images Montia Sabbag spricht bei einer Pressekonferenz der Bloom Firm in Woodland Hills, CA, zu den Vorwürfen im Kevin-Hart-Skandal

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Getty Images Eniko Hart mit ihrem Mann Kevin, Dezember 2016

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