Kevin McHale feierte Treffen mit Sohn von Co-Star Naya (†)

Kevin McHale (38) lebt nun seit einem Jahr ein neues Leben in New York City. Allein musste er die ersten zwölf Monate dort nicht durchstehen – der Schauspieler genoss stets die Gesellschaft und Unterstützung seiner Freunde und Kollegen. Auf Instagram bedankt sich Kevin mit netten Worten. "Seit meinem Umzug nach NYC ist nun ein ganzes Jahr vergangen, und ich bin unendlich dankbar, dass ich zusammen mit Austin P. McKenzie hier sein darf. Ein Jahr, in dem ich langjährige Freunde wiedergesehen, meine Leute gefunden und mit so vielen wunderbaren, unglaublich talentierten und unterstützenden Menschen arbeiten durfte", schwärmt er.

Dazu teilt er eine Reihe an Fotos – und wie zu sehen ist, gehört jemand ganz Bestimmtes zu diesen "wunderbaren" Menschen, die er wiedersehen konnte: der Sohn seiner vor sechs Jahren verstorbenen Glee-Kollegin und Freundin Naya Rivera (†33). Kevin und der mittlerweile elfjährige Josey Hollis Dorsey (11) lächeln auf einem Bild gemeinsam in die Kamera. Mit dabei war auch Joseys Vater und Nayas Ex-Partner Ryan Dorsey (43), der die Aufnahme gemacht hat.

Naya war im Juli 2020 bei einem Bootsausflug ertrunken. Ihr Sohn Josey war damals vier Jahre alt und während des Unglücks bei ihr. Inzwischen schlägt der Junge selbst den Weg seiner Eltern ein: Wie E! News berichtet, soll Josey im kommenden Kinofilm "The Burning Valley" von Autor und Regisseur Evan Coury sein Leinwanddebüt feiern. Für das Projekt steht er gemeinsam mit seinem Vater vor der Kamera. Dass sein Sohn seine erste Kinofilmrolle ergattern konnte, macht Ryan zu einem "sehr stolzen Vater".

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Instagram / kevinmchale Kevin McHale mit dem Sohn von Naya Rivera und Ryan Dorsey

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Getty Images Kevin McHale und Naya Rivera im Dezember 2012

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Getty Images Schauspielerin Naya Rivera und ihr Sohn Josey