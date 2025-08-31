"Glee"-Stars erinnern sich liebevoll an Naya Rivera (†33)

Kevin McHale (37) und Jenna Ushkowitz (39), ehemalige Hauptdarsteller der gefeierten Serie Glee, haben ihrer verstorbenen Kollegin Naya Rivera (†33) eine besondere Podcast-Folge gewidmet. In "And That’s What You REALLY Missed" erinnerten sie sich an die einzigartige Schauspielerin und Sängerin, die von 2009 bis 2015 als Santana Lopez in der Show brillierte. Naya kam am 8. Juli 2020 bei einem tragischen Unglück ums Leben, nachdem sie mit ihrem Sohn Josey Hollis Dorsey (9) auf dem Lake Piru in Kalifornien schwimmen war. Kevin und Jenna beschrieben ihre Kollegin als Quelle von Talent und Humor, die den Cast nicht nur mit ihrer Performance, sondern auch mit ihrer Persönlichkeit faszinierte.

Besonders erwähnten die beiden Nayas Entwicklung in der Serie: Anfangs habe sie nur wenige Szenen gehabt, doch mit einer überzeugenden Imitation des Monica (44)-Songs "The Boy Is Mine" habe sie sich regelrecht in den Vordergrund katapultiert. Kevin erinnerte sich daran, wie beeindruckend Nayas Stärke und Professionalität am Set waren, vor allem bei der Darstellung der facettenreichen Santana. "Sie war einfach eine Expertin, eine der besten Schauspielerinnen und Sängerinnen, die ich je erlebt habe", schwärmte er. Jenna fügte hinzu, dass Naya trotz ihrer anspruchsvollen Rolle nie den Druck spüren ließ, sondern stets eine Leichtigkeit und Freude ausgestrahlt habe. Beide waren sich einig: Ihr Talent war schlichtweg "unübersehbar".

Hinter den Kulissen war Naya jedoch genauso unvergesslich. Ihr schallendes Lachen und spontane Einlagen, wie die oben erwähnte Monica-Parodie, hätten die Kolleginnen und Kollegen immer wieder begeistert. Kevin betonte, dass sie nie nach Aufmerksamkeit suchte, sondern einfach ihre Gabe ausleben wollte. Sie habe es verstanden, diese Gabe so mühelos zu präsentieren, dass man oft staunen musste, wie viel Leidenschaft und Können in ihrer Arbeit steckten. Obwohl sie viel zu früh von der Bühne des Lebens abtreten musste, bleibt sie für viele unvergessen – als Künstlerin, Kollegin und Freundin.

Getty Images Naya Rivera, "Glee"-Darstellerin

Getty Images Kevin McHale und Jenna Ushkowitz, "Glee"-Stars

