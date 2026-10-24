Anna-Carina Woitschack führte ihr erstes Interview mit neun

Ein Videoband aus Kindertagen sorgt bei Anna-Carina Woitschack (33) derzeit für große Emotionen. Auf Instagram teilte die Schlagersängerin jetzt Videoaufnahmen ihres allerersten Interviews – gegeben im zarten Alter von neun Jahren. "Schaut mal, was ich gefunden habe!", schreibt sie zu dem Fund, der rund 25 Jahre zurückliegt. Darin ist sie noch als kleines Mädchen aus einer reisenden Puppenspielerfamilie zu sehen, lange bevor sie als Sängerin ein großes Publikum erreichte. "Das war tatsächlich mein allererstes Interview. Damals war ich gerade einmal 9 Jahre alt. Ein kleines Mädchen mit großen Träumen", erklärt die Musikerin ihren Fans zu dem Clip. Dankbar und sichtlich berührt blickt sie damit auf ihre Anfänge zurück.

Anna-Carina verbrachte laut Schlager.de ihre Kindheit nicht an einem festen Wohnort, sondern im Wohnwagen. Mit dem Puppentheater ihrer Familie zog sie fast wöchentlich an einen anderen Standort in Deutschland. Ihre Eltern Antonie und Wendolin sowie ihr Bruder Renardo gehörten ebenfalls zum Familienbetrieb – das Puppenspielerhandwerk hat in der Familie eine rund 300-jährige Tradition. Der häufige Ortswechsel prägte zudem ihren Schulalltag: Nach eigenen Angaben besuchte die Musikerin mehr als 400 Schulen und musste sich immer wieder an neue Klassen und Mitschüler gewöhnen. Insgesamt lebte sie rund 25 Jahre lang im Wohnwagen. Vor Publikum stand sie schon früh: Bereits mit zwei Jahren trat sie im Puppentheater auf, mit rund acht oder neun Jahren spielte sie erstmals selbst hinter dem Vorhang eine Figur und lieh den Handpuppen ihre Stimme. Gegenüber der ARD-Sendung "Brisant" beschrieb sie ihre ungewöhnliche Kindheit als sehr bewegt und bunt.

Diese Geschichte holte die Sängerin im Mai 2026 auf die wohl größte Bühne ihrer Karriere. Im Finale von Let's Dance vertanzte sie gemeinsam mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) ihren Weg vom Puppenspielermädchen zur Sängerin. Die Jury zückte für den Freestyle die Höchstwertung von 30 Punkten – am Ende des Abends holten sich die beiden den Sieg der gesamten Staffel. "Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich eines Tages meine eigene Lebensgeschichte als Puppenspielerin auf der großen Bühne von 'Let's Dance' in meinem Final-Freestyle vertanzen darf … ich hätte es wahrscheinlich niemals geglaubt", hält sie auf Instagram fest. An ihr neunjähriges Ich richtet die Musikerin schließlich ein paar liebevolle Zeilen: "Träum weiter. Es wird noch soooo viel Schönes passieren!" Und sie fügt hinzu: "Denn manchmal werden aus den kleinsten Träumen die allergrößten Wunder."

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Imago Anna-Carina Woitschack beim KinderTag in den Atelier Gardens Berlin

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anna.carina.woitschack Schlagerstar Anna-Carina Woitschack mit ihrem Bruder Renardo

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RTL / Jörn Strojny Anna-Carina Woitschack, "Let's Dance"-Kandidatin 2026