Anna-Carina Woitschack nach Tanzproben "fix und fertig"

Anna-Carina Woitschack (34) steckt mitten in den Vorbereitungen für die Let's Dance-Arena-Tour. Der erste Trainingstag hat bei ihr bereits deutliche Spuren hinterlassen. Am Abend meldete sich die Sängerin auf Instagram aus ihrem Hotelzimmer bei ihren Fans. Auf dem Bett liegend gab die 34-Jährige erschöpft zu: "Ich bin jetzt wieder zurück im Hotel und muss echt sagen, ich bin fix und fertig. Und meine Füße tun weh." Nach dem Training seien ihre Füße bereits wieder angeschwollen, berichtete sie ihren Followern. Trotz der körperlichen Strapazen lässt sich Anna-Carina die Vorfreude auf die bevorstehenden Shows jedoch nicht nehmen. Sie lächelte in ihrem Clip immer wieder in die Kamera und machte deutlich, wie sehr sie sich auf die bevorstehende Tour freut. Eine Sache hat sie am ersten Probentag besonders überrascht: Die einstudierten Abläufe waren schnell wieder da. Ihr Körper und ihr Gedächtnis konnten wie selbstverständlich an das frühere Tanztraining anknüpfen.

Nach ihrer Tanzpause fand Anna-Carina demnach schneller als erwartet in den gewohnten Rhythmus zurück. "Also, ich war erstaunt, wie schnell man dann doch wieder in dem Thema drin ist. Und wie der Körper sich dann doch irgendwie die Sachen abspeichert, das Gehirn sich das irgendwo abspeichert", erklärte sie ihren Followern. Mit dem Start der Proben werde ihr zudem erstmals richtig bewusst, dass die lange geplante Arena-Tour nun tatsächlich bevorsteht. Ihren Fans versprach Anna-Carina eine "ganz, ganz großartige Tournee". Für die Musikerin ist die Tour ein weiterer Höhepunkt in einem ohnehin außergewöhnlichen Tanzjahr. "Es ist wirklich ein großer Traum, der sich erfüllt hat", schwärmte sie. Nach ihrem Sieg bei "Let's Dance" kann sie offenbar selbst kaum glauben, dass sie jetzt auch noch mit der Tanzshow durch die Arenen touren darf. "Kann mich mal bitte jemand kneifen?", fragte sie in ihrem Clip.

Anna-Carina hatte sich 2026 bei "Let's Dance" den Titel "Dancing Star" ertanzt. Viel Zeit zum Ausruhen nahm sie sich nach dem Finale allerdings nicht. Stattdessen ging es direkt mit einem vollen Terminkalender weiter. Nicht einmal einen Tag nach ihrem Triumph stieg die Musikerin in den Zug nach Berlin, um dort beim "Schlager-Olymp" aufzutreten. Eine längere Verschnaufpause nach den intensiven Wochen in der Tanzshow gönnte sich die Sängerin also nicht. Auch der aktuelle Trainingsauftakt zeigt, wie fordernd ihr Tanzjahr ist: Die Proben verlangen ihr körperlich einiges ab, wie sie selbst schilderte. Gleichzeitig geht für sie mit der Arena-Tour ein großer persönlicher Traum in Erfüllung. Dass die vertrauten Bewegungen schon beim Auftakt so schnell zurückkehrten, erleichterte ihr den Wiedereinstieg in das Tanztraining nun ernorm – und steigerte die Vorfreude sicher zusätzlich.

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack, Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov im "Let's Dance"-Finale 2026