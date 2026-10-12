Nach Titelverlust: Andrew feiert sein Norfolk-Exil

Andrew Mountbatten-Windsor (66) scheint sich mit seinem neuen Leben fernab von London arrangiert zu haben. Seit seinem Umzug in die fünf Schlafzimmer große Marsh Farm auf dem Sandringham-Anwesen von König Charles soll der ehemalige Prinz keineswegs vereinsamt sein. Ein Insider zeichnete gegenüber The Times ein ganz anderes Bild als das eines zurückgezogenen Royals: "Glaubt nicht diesen ganzen 'armer Andy'-Quatsch. Er hat eine sehr schöne Zeit, vielen Dank. Er geht aus, geht mit Freunden auf die Jagd und trifft seine alten Kumpel, die ihm gegenüber sehr loyal sind. Er sitzt nicht mehr herum und bemitleidet sich selbst." Das deutlich bescheidenere Landhaus liegt in Norfolk, mehr als 160 Kilometer von London entfernt. Andrew zog dorthin, nachdem ihm 2025 seine royalen Titel aberkannt worden waren und er seine bisherige Residenz Royal Lodge verlassen musste.

Am 9. Oktober bestätigte die rechtlich eigenständige Körperschaft Crown Estate, dass Andrew den Mietvertrag für die Royal Lodge offiziell zurückgegeben hat. Für notwendige Reparaturen und Instandsetzungen zahlte er 1,8 Millionen Pfund, umgerechnet etwa 2,07 Millionen Euro. Da Andrew den Vertrag innerhalb der ersten 25 Jahre aufgab, stand ihm laut den Vertragsbedingungen eine Entschädigung von rund 302.000 Pfund zu, umgerechnet etwa 347.000 Euro. Nach Verrechnung dieser Summe erhielt der Crown Estate netto 1,5 Millionen Pfund, rund 1,73 Millionen Euro. Wie The Independent berichtet, stellte König Charles (77) seinem Bruder den Nettobetrag aus privaten Mitteln zur Verfügung. Die Royal Lodge verfügt über 30 Zimmer und liegt auf einem rund 40 Hektar großen Grundstück.

Andrews Leben spielt sich offenbar nicht ausschließlich in Norfolk ab. Der Royalbiograf Andrew Lownie behauptete im August in seinem Substack-Newsletter The Lownie Report, der ehemalige Prinz habe seinen Reisepass behalten und reise mit Wissen seines Bruders regelmäßig ins Ausland. An der Côte d'Azur soll Andrew in der Gegend um Cannes und Nizza in Begleitung von zwei Frauen gesehen worden sein. Nach Angaben des Biografen soll Andrew an der französischen Riviera zudem nach einer Immobilie gesucht haben. Eine offizielle Bestätigung für diese Angaben gab es nicht.

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London

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Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025

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Imago Bill Gates und Andrew Mountbatten Windsor auf einem von der Us-Justiz veröffentlichten Foto