Ameli Neureuther enthüllt Mama Rosis letzten Herzenswunsch

Mehr als zwei Jahre nach dem Tod ihrer Mutter Rosi Mittermaier (†72) spricht Ameli Neureuther (45) jetzt offen über die Zeit kurz vor dem Abschied. Im Januar 2023 verlor die legendäre Skirennläuferin im Alter von 72 Jahren ihren Kampf gegen den Krebs. Im Interview mit Gala blickte die Tochter der verstorbenen Skilegende auf die Zeit vor Rosis Tod zurück: "Das war die schwerste Zeit meines Lebens und wohl auch die intensivste", sagt die Schwester von Felix Neureuther (42) in dem Interview. Sie erinnert sich außerdem an die letzten gemeinsamen Momente und verrät, welchen Herzenswunsch ihr Rosi kurz vor ihrem Tod mitgegeben hat: "Ich wünsche mir, Ameli, dass du wieder malst. Fang einfach damit an und zeig dich." Dieses Versprechen gab Ameli ihr und hielt es.

Nach dem Tod ihrer Mutter räumte Ameli das Esszimmer leer und verwandelte es stattdessen in ein Atelier – sie begann wieder zu malen und binnen weniger Wochen entstand ihre Bildserie "Flying Seeds". Das kreative Schaffen wurde für Ameli ein "Weg zur Heilung und zu neuer Kraft". Der Verlust mache einem bewusst, "wie kostbar Zeit ist". Lange habe sie sich gefragt, ob sie ihre Kunst öffentlich zeigen wolle. "Es war vor allem die Angst vor Bewertung", sagt sie, doch mittlerweile hoffe sie, "dass Menschen in meinen bunten Bildern Mut und Zuversicht spüren".

Auf ihrer Homepage beschreibt Rosis Tochter, wie die Leidenschaft fürs Malen bereits in ihrer Kindheit geweckt wurde – von niemand anderem als ihrer Mutter Rosi. Diese habe ihr als Sechsjährige ein Bild des berühmten "Blauen Pferdes" von Franz Marc gezeigt und ihr einen Pinsel sowie einen Aquarellkasten hingelegt. Über ihre Bildserie schreibt Ameli: "Fliegende Samen, die sich fortpflanzen, vermehren und somit den ewigen Kreislauf des Lebens bilden. Bunte Blüten, die Mut machen und Trost spenden. In jedem von uns steckt so ein Samen, der darauf wartet, zu erblühen."

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Instagram / amelineureuther Ameli Neureuther im September 2024

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Francesco Gulotta Rosi Mittermaier, Sportlerin

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Getty Images Rosi Mittermaier und Christian Neureuther, 2014