Nach fünf Jahren Warten: Stephen Graham rettete die Liebe

Beinahe hätte es die Liebesgeschichte von Stephen Graham und Hannah Walters nie gegeben. Im Podcast "Table Manners" berichtete der Schauspieler nun, dass er seine heutige Ehefrau beinahe an einen anderen Mann verloren hätte. Kennengelernt hatten sich die beiden schon als Teenager an einer Schauspielschule. Danach folgten fünf Jahre, in denen sie eine Freundschaft Plus führten – ein echtes Date gab es in dieser ganzen Zeit nicht. "Wir waren Freunde mit gewissen Vorzügen. Ich war damals beschissen. Ich hatte Bindungsängste. Wir waren beide jung, ich war 20 und sie 19", gestand Stephen in dem Podcast. Dann lernte Hannah in Spanien einen Mann namens Paco kennen. Sie entschied, Großbritannien verlassen und zu ihm ziehen. Erst angesichts des bevorstehenden Umzugs wurde dem Schauspieler klar, was er für sie empfand.

Zurück aus Spanien, teilte Hannah ihm ihre Pläne mit: "Ich werde für Paco nach Spanien ziehen." Auf seine Nachfrage hin habe sie nur entgegnet: "Hier hält mich eigentlich nichts, oder?" Daraufhin fasste Stephen, der in seinen 20ern unter Depressionen litt, zum ersten Mal den Mut, sie nach einem Date zu fragen. Gemeinsam sahen sie sich im Kino "Saving Private Ryan" an und gingen anschließend in ein Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Nur zwei Tage vor Hannahs geplanter Abreise setzte er dann am Bahnhof New Cross alles auf eine Karte und gestand ihr mit drei Worten seine Liebe: "Ich liebe dich." Ihre Antwort kam prompt: "Ich habe fünf Jahre darauf gewartet, dass du das sagst", erinnerte sich der Schauspieler. Hannah ließ ihre Spanienpläne daraufhin platzen und nur drei Tage nach ihrem ersten gemeinsamen Date zogen die beiden zusammen.

Stephen und Hannah sind seit 2008 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Tochter Grace ist 21 Jahre alt, Sohn Alfie 19. Nach den Geburten stellte Hannah ihre eigene Schauspielkarriere hintenan und arbeitete unter anderem als Lehrerin, um der Familie ein verlässliches Einkommen zu sichern. Währenddessen arbeitete Stephen weiterhin als Schauspieler. In der "The Romesh Ranganathan Show" würdigte Stephen den Rückhalt seiner Frau zuletzt mit den Worten: "Letztlich war das ein enormes Opfer, und dafür bin ich so dankbar." Mittlerweile stehen die beiden nicht nur privat, sondern auch beruflich Seite an Seite. So waren sie unter anderem gemeinsam in "This Is England" und "Time" zu sehen und führen zusammen die Produktionsfirma Matriarch Productions.

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Getty Images Stephen Graham im Juni 2025

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Getty Images Die "Adolescence"-Produzenten Stephen Graham und Hannah Walters

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Getty Images Stephen Graham im März 2025