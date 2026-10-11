Leyla-Mike-Theorie: Dilara Kruse findet Kim-Hochzeit cringe

In "Promi Big Brother – Die Late Night Show" stellt Dilara Kruse (35) eine brisante Theorie zu Kim Virginia Grey (31) und ihrem Ehemann Nikola Grey (30) auf. Zuvor ist im Fernsehen zu sehen, wie sich die beiden erneut das Jawort geben und von einem freien Trauredner trauen lassen. Als Moderator Jochen Bendel (58) nach ihrer Meinung zu der Zeremonie fragt, fällt Dilaras Urteil kurz und knapp aus: "Ich fand's cringe." Dabei belässt sie es allerdings nicht. Die Realitybekanntheit packt gleich noch eine ziemlich brisante Theorie aus. Dilara stellt einen Zusammenhang zwischen den von Lisha Savage (40) angeprangerten möglichen Unwahrheiten rund um Kims Schwangerschaft und dem Verhältnis zu Leyla Heiter (30) und Mike Heiter (34) her. "Meine Theorie ist, Kim Virginia hatte so einen Hass-Kick auf Leyla und Mike ...", erklärt sie in der Sendung. Und weiter: "Ich glaube einfach, dass sie das kopieren wollte und es schiefgegangen ist."

Mit ihrer Einschätzung stellt sich Dilara klar hinter Lishas Aussagen über das Ehepaar. "Sie hat Recht in dem, was sie gesagt hat", betont sie in der Late-Night-Show. Gleichzeitig stört sie sich daran, dass Kim im Format aus ihrer Sicht nicht konsequent genug mit den Vorwürfen rund um das Babythema konfrontiert wird. "Alle nehmen das so hin, als ob da nichts wäre", kritisiert sie. Offenbar würde Dilara am liebsten selbst eingreifen: "Lasst mich für fünf Minuten rein, bisschen Feuer legen, dann bin ich wieder raus", schlägt sie vor. Ihre Zweifel formuliert sie deutlich, macht dabei aber klar, dass es sich um ihre persönliche Einschätzung handelt: "Für mich ist das alles eine Lüge. Ich finde, das passt alles nicht mit dem, was sie sagt." Jochen wirft daraufhin die Frage auf, ob Nikola womöglich selbst getäuscht worden ist und tatsächlich an den Verlust eines Babys glaubt. Das hält Dilara für unwahrscheinlich: Er habe mehrfach Statements angekündigt, sei dann aber immer wieder untergetaucht. Für sie ist das ein Zeichen dafür, dass er die Wahrheit kennt, aber nicht darüber sprechen darf.

Lisha hatte bereits am Abend zuvor in derselben Late-Night-Show für Aufsehen gesorgt. Sie behauptete, Kim sei nie schwanger gewesen und Nikola habe ihr das in einem Telefonat gestanden. Darüber hinaus stellte Lisha auch die angeblichen Nachweise infrage. Ihrer Darstellung zufolge seien weder der Mutterpass noch das Ultraschallbild und der Schwangerschaftstest echt gewesen. Belege für diese schwerwiegenden Anschuldigungen legte Lisha in der Sendung allerdings nicht vor. Kim und Nikola hielten während "Promi Big Brother" unterdessen an ihrer eigenen Darstellung fest und betonten weiterhin, dass die Schwangerschaft echt gewesen sei.

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Imago Dilara Kruse, Reality-TV-Bekanntheit

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Joyn Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International