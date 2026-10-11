Sieben Promi-BB-Stars nominiert: Wer soll zuerst fliegen?

Im Container von Promi Big Brother wird es langsam eng – zumindest für sieben Bewohner. Die Exit-Liste der 2026er-Staffel ist komplett, und darauf stehen gleich sieben Namen: Gedeon Burkhard (57), Anouschka Renzi (62), Godfrey Egbon, René Dost (57), Nina Bridney (23), Nikola Grey (30) und Francesca Morgese müssen um ihren Platz in der Sat.1-Show zittern. Ab sofort liegt die Entscheidung bei den Zuschauern: Sie stimmen darüber ab, welcher der Nominierten weiterhin im Container bleiben darf. Am Montagabend, dem 12. Oktober 2026, wird es ernst: Wer die wenigsten Anrufe erhält, muss als erster Promi dieser Staffel seine Koffer packen. Für die sieben Wackelkandidaten heißt es bis dahin also, die Daumen zu drücken, mit Charme zu punkten und darauf zu hoffen, dass die Fans vor den Bildschirmen zum Hörer greifen.

Der Weg auf die Exit-Liste verlief allerdings nicht für alle gleich. Gedeon, Anouschka, Godfrey, René, Nina und Nikola hatten in den vergangenen Tagen jeweils den berüchtigten Nominierungsapfel von ihren Mitbewohnern erhalten – ein Geschenk, auf das wohl jeder gern verzichtet hätte. Francesca geriet hingegen auf anderem Weg in die Gefahrenzone: Gemeinsam mit Axel Schulz (57) und Maurice Dziwak (28) verlor sie das heutige Spiel. Immerhin konnten die Zuschauer zwei Mitglieder des unterlegenen Trios retten und entschieden sich für Axel und Maurice. Für Francesca reichten die Stimmen nicht.

Schon vor dem Start hatte die Staffel für Schlagzeilen gesorgt. Unter einem Beitrag von Promiflash stritten die Fans heftig über die damals bekannt gegebenen ersten zehn Namen. Die einen feierten die Mischung und freuten sich über frische Gesichter. Andere erklärten, ihnen seien die meisten Kandidaten völlig unbekannt. Ein Nutzer schrieb begeistert: "Der Cast klingt richtig interessant." Ein anderer schimpfte: "Wohl eher Big Brother der Normalos. Bin echt enttäuscht, schlechtester Cast ever!" Ob Gedeon, Anouschka, Godfrey, René, Nina, Nikola oder Francesca das Containerleben als Erster hinter sich lassen muss, entscheidet nun allein das laufende Voting und die Anzahl der Anrufe, die die einzelnen Kandidaten erhalten.

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Joyn/Marc Rehbeck Die ersten zehn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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