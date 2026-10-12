Kurz vor der Parade: Prinzessin Leonors Orden fällt zu Boden

Bei der Militärparade zum spanischen Nationalfeiertag in Madrid ist Prinzessin Leonor (20) am Montag ein kleines Missgeschick passiert. Noch bevor die Zeremonie offiziell begann, löste sich die Insignie des Ordens vom Goldenen Vlies von ihrer Galauniform und fiel zu Boden. Die Thronfolgerin reagierte sofort – allerdings nicht, ohne sich vorher bei ihrem Vater abzusichern. Leonor bat König Felipe VI. (58) um Erlaubnis, das Schmuckstück aufheben zu dürfen, und steckte es anschließend kurzerhand in ihre Tasche. Dort blieb der Orden allerdings nicht lange. Später kümmerte sich Felipe persönlich darum und befestigte die Auszeichnung wieder an der Uniform seiner Tochter. Mitten im streng getakteten Ablauf entstand so ein kurzer Vater-Tochter-Moment. Bei dem wichtigen royalen Termin war die gesamte Kernfamilie dabei: Neben Felipe und Leonor nahmen auch Königin Letizia (54) und Prinzessin Sofía (19) teil.

Für Leonor war der Auftritt ohnehin besonders. Nach ihrer dreijährigen militärischen Ausbildung bei Heer, Marine und Luftwaffe stand sie erstmals nach Abschluss dieses Abschnitts bei der Parade im Mittelpunkt. Die Thronfolgerin trug die Galauniform des spanischen Heeres, ihr Vater erschien in der Uniform der Luftwaffe. Sofía war eigens aus Frankreich angereist. Sie lebt seit September in Paris und absolviert dort ihr zweites Studienjahr in Politikwissenschaft und Internationalen Beziehungen. An der Parade selbst nahmen rund 4.380 Angehörige der Streit- und Sicherheitskräfte teil. Nach dem Defilee ging es für die Königsfamilie weiter zum traditionellen Empfang im Königspalast von Madrid, bei dem zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft begrüßt wurden.

Gerade der heruntergefallene Orden hat für Leonor eine besondere Bedeutung. Felipe verlieh seiner ältesten Tochter die Auszeichnung bereits zu ihrem zehnten Geburtstag im Jahr 2015, die feierliche Übergabe folgte 2018. Seit Jahren wird die junge Royal Schritt für Schritt auf ihre spätere Rolle als spanisches Staatsoberhaupt vorbereitet. Auch ihre Familiengeschichte macht Leonor zu einer Besonderheit. Eine Analyse europäischer Stammbäume kam zu dem Ergebnis, dass sie die erste spanische Herrscherin seit rund 700 Jahren sein könnte, bei der in den untersuchten Generationen keine Blutsverwandtschaft unter den Vorfahren besteht. Als wichtiger Faktor gilt die Ehe ihrer Eltern: Felipe heiratete 2004 die bürgerliche Letizia und brach damit mit einer langen Tradition europäischer Königshäuser. Ein Gentest wurde bei Leonor im Rahmen der Untersuchung allerdings nicht durchgeführt.

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Getty Images Prinzessin Leonor gedenken am spanischen Nationalfeiertag in Madrid der gefallenen Soldaten

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Getty Images König Felipe VI. und Prinzessin Leonor beim Militärparade zum spanischen Nationalfeiertag in Madrid am 12. Oktober 2026

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Getty Images König Felipe VI, Königin Letizia, Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia beim Militärparade zum spanischen Nationalfeiertag in Madrid