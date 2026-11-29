Knossi (40) geht auf Beutejagd und macht dabei nicht einmal vor Joko Winterscheidt (47) halt! Heute Abend um 20:15 Uhr übernimmt der Streamer auf ProSieben und im Livestream bei Joyn die Moderation von Wer stiehlt mir die Show?. Für diese Folge heißt die Sendung deshalb "Wer stiehlt Knossi die Show?". Wie Aufnahmen von ProSieben und Joyn zeigen, nutzt er die Zeit vor der Sendung für einen ganz besonderen Rundgang. Mit dem Smartphone in der Hand streift Knossi durch den Backstagebereich und plündert für seinen eigenen Livestream die Umkleiden seiner prominenten Kollegen. Aus der Garderobe von Carolin Kebekus (46) entwendet er ein rotes Kleid, während Basketball-Profi Moritz Wagner auf Schuhe und eine Cap verzichten muss. Das Highlight trifft jedoch Joko persönlich: Knossi angelt sich die Geldbörse aus dessen Hosentasche und nimmt die darin befindlichen 70 Euro an sich. Sowohl das Bargeld als auch die übrigen eingesammelten Gegenstände verlost er anschließend live während der Sendung an die Zuschauer.

Der Moderator gestaltet seinen Rundgang durch die Räume wie eine Sammelaufgabe in einem Videospiel. Damit verfolgt er ein klares Ziel: Das Publikum soll während seiner Sendung der Quizshow möglichst viel Gelegenheit zur Interaktion erhalten. Carolin reagiert völlig gelassen, als Knossi bei ihr erscheint. "Ja, nimm mit", sagt die Komikerin in dem Clip von ProSieben und Joyn zu ihm. Bei Joko sieht das schon anders aus. In dessen Garderobe greift Knossi zuerst nach einem ferngesteuerten Auto, was dem eigentlichen Moderator gar nicht gefällt. "Das habe ich vom Team geschenkt bekommen", stellt Joko klar. Daraufhin lässt der Streamer das Spielzeug offenbar stehen. Mit leeren Händen will er die Garderobe aber nicht verlassen. Also bedient er sich stattdessen an Jokos Geldbeutel. Statt des Geschenks vom Team landen damit die Scheine aus dem Portemonnaie in Knossis Beutesammlung und am Ende beim Publikum.

In der zwölften Staffel war es Knossi gelungen, Joko den Moderationsjob abzunehmen. Damit ist er nach Carolin bereits der zweite prominente Kandidat der aktuellen Staffel, der diesen Triumph feiert. Für Joko bedeutet das, dass er seinen Platz als Showmaster in dieser Runde schon zum zweiten Mal abgeben muss. Stattdessen nimmt er selbst als Teilnehmer am Ratepult Platz und versucht, seine Sendung zurückzuerobern. Das Prinzip von "Wer stiehlt mir die Show?" ist dabei immer gleich. In jeder Ausgabe treten drei Prominente und ein Wildcard-Kandidat gegen Joko an. Als Hauptgewinn gibt es weder Geld noch Pokal, sondern etwas Ungewöhnliches: Wer gewinnt, moderiert die nächste Folge. Genau so ist Knossi an seinen Platz hinter dem Pult gekommen. In der heutigen Ausgabe versucht Joko nun, sich seine Show von dem Streamer zurückzuholen. Ob ihm das gelingt, sehen die Zuschauer am Sonntagabend live auf ProSieben und bei Joyn.

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Getty Images Knossi bei "Let's Dance", April 2023

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ProSieben Joko Winterscheidt gewinnt den Auftakt von "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

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