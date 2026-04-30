Russell Brand hat "großes Mitgefühl" für seine Ex Katy Perry

Gegen Katy Perry (41) sind kürzlich schwere Vorwürfe laut geworden: Schauspielerin Ruby Rose (40) beschuldigt die Sängerin eines sexuellen Übergriffs, der sich im Jahr 2010 in einem Club in Melbourne ereignet haben soll. Nun hat sich auch Katys Ex-Mann Russell Brand (50) zu Wort gemeldet. In einer aktuellen Folge der "The Megyn Kelly Show" erklärte der Comedian: "Ich muss sagen, ich empfinde großes Mitgefühl wegen der jüngsten Anschuldigungen gegen Katy." Russell fügte hinzu, er habe zwar keinen Kontakt mehr zu Katy selbst, stehe aber noch mit ihren Eltern Keith und Mary in Verbindung, die er als "gute christliche Leute" bezeichnete.

Wie das OK Magazine berichtet, scherzte Russell anschließend über die Situation: "Ich habe darüber gelesen. Vielleicht spricht da der altmodische Mann in mir, aber ich erkenne da nicht einmal ein Verbrechen." Die Vorwürfe hatten erneut Fahrt aufgenommen, nachdem Ruby Rose auf Social Media geschildert hatte, was damals in dem Club vorgefallen sei. Die Schauspielerin behauptet, die Sängerin habe ihr im betrunkenen Zustand den Intimbereich entblößt und ihn ihr ins Gesicht gedrückt. Zunächst habe sie den Vorfall als "lustige kleine Betrunkenen-Story" abgetan, weil Katy ihr bei der Beschaffung eines US-Visums geholfen habe. Inzwischen hat sie in Australien jedoch Strafanzeige erstattet, und die Behörden haben bestätigt, dass den Vorwürfen der Schauspielerin nachgegangen wird.

Während Russell sich öffentlich hinter seine Ex-Frau stellt, steckt er gerade selbst tief in der Krise. Dem 50-Jährigen werden drei Vergewaltigungen, drei sexuelle Übergriffe sowie ein Fall von unsittlicher Berührung vorgeworfen, die sich laut Anklage zwischen 1999 und 2009 ereignet haben sollen. Da das Verfahren erst kürzlich auf Oktober verschoben wurde, bleibt abzuwarten, welche Details bis dahin noch ans Licht kommen. Währenddessen weisen sowohl Russell als auch Katy sämtliche Anschuldigungen von sich.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Russell Brand und Katy Perry

Anzeige Anzeige

Getty Images Ruby Rose bei der Premiere von "2:22 - A Ghost Story" in Melbourne

Anzeige Anzeige